Ремонт на улице Саина в Алматы продолжится - реверсивное движение пока не снято
Фото: Zakon.kz
Средний ремонт по улице Саина в Алматы в западном направлении завершен. Начинается ремонт восточной стороны проезжей части, сообщает Zakon.kz.
В рамках плана в текущем году проводится ремонт улицы Саина от вдоль БАКа до ул Монке би, передает пресс-служба акимата города Алматы.
Ремонт западной стороны проезжей части завершен, открыто движение. Следующий этап охватит средним ремонтом восточную сторону проезжей части.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта по ул. Саина от вдоль БАКа до ул. Монке би будут приняты следующие меры:
- с 21:00 23 июля до 07:00 25 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по восточной стороне проезжей части.
- для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.
Перед началом реверсивного движения с обоих сторон будут выставлены ограждения, которые будут разделять транспортные потоки.
Реверсивное движение на улице Саина в Алматы было установлено 22 июля текущего года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ