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В Конго военный застрелил 13 человек, пришедших на похороны его сына

В Конго военный застрелил 13 человек, пришедших на похороны его сына Фото: Forces Armées de la RD Congo
В Конго военный расстрелял людей, пришедших на похороны его сына. Среди застреленных девять детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Linterview.cd, массовое убийство было совершено днем 22 июля в деревне Чомиа в провинции Итури. Мотив злоумышленника остается неизвестен, очевидцы утверждают, что он мстил за гибель сына, который скончался в его отсутствие. Сколько лет было мальчику, не уточняется.

После чего мужчина скрылся, его разыскивают поисковые группы.

Начато расследование ЧП, мотив преступления неизвестен.

Староста деревни Оскар Барака Мугува заявил, что всего в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе девять детей. Непонятно, что заставило солдата начать расправу над безоружными людьми. По словам Мугувы, солдат беспокоился, что его ребенка могут похоронить без него.

Ранее стало известно, что при падении автобуса с обрыва в Колумбии погибли 10 человек.

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