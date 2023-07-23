Французский пловец побил последний личный рекорд Фелпса

Французский пловец Леон Маршан 23 июля побил рекорд американца Майкла Фелпса на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира в Японии, сообщает Zakon.kz.

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21‑летний спортсмен финишировал с результатом 4 минуты 2,50 секунды. Вторым стал американец Карсон Форстер (+4,06 секунды), третье место занял японец Дайя Сэто (+6,91 секунды).



Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу (4.03,84), он установил его на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. До чемпионата мира в Фукуоке результат Фелпса на дистанции 400 метров комплексом был последним личным мировым рекордом американца, который не был побит. Ему также принадлежат мировые рекорды в эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным стилем.

Фелпс лично вручил "золото" Маршану.



Для Маршана это уже второе "золото" чемпионата мира на данной дистанции. Дебютное он завоевал в прошлом году.

