Пожарные Астаны с помощью трехколенной лестницы эвакуировали людей из общежития

Столичные пожарные спасли жителей общежития в районе Коктал, сообщает Zakon.kz.

23 июля в 21:57 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали по повышенному номеру вызова, передает пресс-служба МЧС РК.

Пожар быстро распространялся, дымом заволокло расположенные выше комнаты. Пожарные работали в условиях плотного задымления.

Силами столичных пожарных посредством трехколенной лестницы благополучно спасены два человека. Также 60 жителей общежития были эвакуированы.

Вопрос размещения жильцов решается собственником общежития.

Силами ДЧС пожар локализован в 22:28 и ликвидирован в 22:48. Жертв и пострадавших нет.

Ранее стало известно о локализации пожара в Восточном Казахстане.