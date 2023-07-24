Пожарные Астаны с помощью трехколенной лестницы эвакуировали людей из общежития
Фото: МЧС РК
Столичные пожарные спасли жителей общежития в районе Коктал, сообщает Zakon.kz.
23 июля в 21:57 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали по повышенному номеру вызова, передает пресс-служба МЧС РК.
Пожар быстро распространялся, дымом заволокло расположенные выше комнаты. Пожарные работали в условиях плотного задымления.
Силами столичных пожарных посредством трехколенной лестницы благополучно спасены два человека. Также 60 жителей общежития были эвакуированы.
Вопрос размещения жильцов решается собственником общежития.
Силами ДЧС пожар локализован в 22:28 и ликвидирован в 22:48. Жертв и пострадавших нет.
Ранее стало известно о локализации пожара в Восточном Казахстане.
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