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Продукты, содержащие максимальное количество пребиотиков, назвали ученые

Продукты, содержащие максимальное количество пребиотиков, назвали ученые Фото: pxhere
В зелени одуванчика, чесноке, топинамбуре, луке-порее и репчатом луке содержится наибольшее количество пребиотиков, сообщает Zakon.kz.

Такой вывод сделали ученые Государственного университета Сан-Хосе. Результаты их исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества питания Nutrition 2023.

Следом за лидерами идут спаржа и цельнозерновые хлопья - 50-60 мг/г.

Всего в отборе участвовало 8690 видов продуктов питания. Около 37 процентов продуктов в базе данных содержали пребиотики.

Пребиотики - неперевариваемые пищевые компоненты (углеводы) растительного происхождения. Они являются пищей для полезных бактерий в кишечнике и, таким образом, помогают им численно превосходить потенциально вредные.

А вот мучные изделия из пшеницы, молочные продукты, масло, мясо и яйца пребиотики практически не содержат.

А вот мучные изделия из пшеницы, молочные продукты, масло, мясо и яйца пребиотики практически не содержат.

Ученые отметили, что если регулярно есть достаточно пребиотиков, то это улучшает контроль уровня глюкозы в крови, организм лучше усваивает минералы (например, кальция) и в целом улучшается состояние пищеварительной и иммунной систем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов.

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