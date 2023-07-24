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В двух городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В двух городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По данным специалистов РГП "Казгидромет" 24 июля в Алматы и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на понедельник 24 июля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра.

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