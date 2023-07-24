Ученые разработали правила лунного футбола
Как пишет 1001guru.ru на Луне по мнению британских ученых придется использовать яркий черно-белый мяч, размером в полтора раза больше обычного. Он будет наполнен аэрогелем нового поколения с губчатой структурой, которая позволит снаряду отскакивать от лунной поверхности.
В качестве экипировки игроков рассматривается герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей. Он должен иметь систему охлаждения и обогрева, а также подкладку для впитывания пота. Шлемы со встроенными компьютерами должны обеспечивать возможность общения футболистов с тренерами и судьями.
Сами арбитры будут присутствовать на поле виртуально, в виде голограмм, а физически они будут находиться на ближайшей закрытой станции и следить за игрой с помощью видеокамер. Матч будет длиться четыре четверти по 10 минут, а каждый перерыв займет 20-25 минут для обслуживания оборудования.