Ученые разработали правила лунного футбола

Ученые британского Института инженерии и технологий уверены, что к 2035 году Луна будет принимать футбольные матчи, поэтому научные сотрудники разработали первый свод правил лунного футбола, сообщает Zakon.kz

Как пишет 1001guru.ru на Луне по мнению британских ученых придется использовать яркий черно-белый мяч, размером в полтора раза больше обычного. Он будет наполнен аэрогелем нового поколения с губчатой структурой, которая позволит снаряду отскакивать от лунной поверхности.

В качестве экипировки игроков рассматривается герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей. Он должен иметь систему охлаждения и обогрева, а также подкладку для впитывания пота. Шлемы со встроенными компьютерами должны обеспечивать возможность общения футболистов с тренерами и судьями.

Сами арбитры будут присутствовать на поле виртуально, в виде голограмм, а физически они будут находиться на ближайшей закрытой станции и следить за игрой с помощью видеокамер. Матч будет длиться четыре четверти по 10 минут, а каждый перерыв займет 20-25 минут для обслуживания оборудования.