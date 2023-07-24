Названы привычки, которые способны испортить любое утро

Три обыкновенных привычки не дают людям порой настроиться на продуктивный и насыщенный день, особенно понедельник. Что нужно сделать, чтобы наладить утреннюю руину рассказали специалисты, сообщает Zakon.kz

Во-первых, как пишет Toppress.kz нужно перестать откладывать будильник. Эта привычка наносит немалый вред циклам сна. Перенос будильника приводит к тому, что человек завершает цикл сна и входит в новый, который у него не будет времени завершить. Из-за этого в течение дня он может чувствовать себя усталым и невыспавшимся, поскольку не дал телу проснуться естественным путем. Такое состояние приводит к стрессу, раздражению и спешке.

Во-вторых, не стоит пропускать завтрак. Иногда люди считают, что пропуск завтрака — это отличный способ сэкономить немного времени или даже похудеть. Но если с утра не поесть, у организма не будет «топлива» на то, чтобы запустить метаболизм и поддерживать нужный уровень энергии. Это может привести к тому, что в течение дня не получится сконцентрироваться, а настроение будет скакать туда-сюда. Кроме того, регулярный пропуск завтрака повышает риски проявления хронических заболеваний, таких как диабет и ожирение.

И в-третьих, не стоит заходить в соцсети после пробуждения. Люди привыкли проверять по утрам, не написал ли им кто-нибудь в мессенджере, смотреть новости и новые фотографии друзей в соцсетях. Однако и эта привычка может испортить не только утро, но весь день. Проверка соцсетей сразу же после пробуждения обрушивает на человека шквал информации и стресса, а впоследствии приводит к потере производительности.

Ранее мы писали о вреде ненормированного режима сна. Спать много может быть так же вредно, как и недосыпать.