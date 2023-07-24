Фильм "Барби" за первые выходные собрал $155 млн

Фильм "Барби" стал самым кассовым дебютом года. За первые выходные кинокартина собрала рекордные $155 млн, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, представитель киностудии Warner Bros Джефф Гольдштейн заявил, что никто не ожидал такого успеха в $155 млн.

Картина вышла 21 июля. Режиссер "Барби" – Грета Гервиг. Главные роли в фильме исполнили Марго Робби, Райан Гослинг, Хелен Миррен и Дуа Липа. По сюжету фильма главную героиню из-за ее неидеальности и несоответствия канонам красоты выгонят из Барбиленда, после чего Барби придется учиться жить в мире обычных людей.



