Главное к утру: атака беспилотников на Москву, дамба на р.Талгар восстановлена и ремонт на Саина в Алматы

В Москве очередная атака беспилотников. В МЧС РК прокомментировали сход селя в Талгаре. И ремонт на улице Саина в Алматы продолжится. Об этом и многом другом в подборке Zakon.kz

Атака

Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Минобороны РФ также подтвердили попытку осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

Дамба восстановлена

Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов прокомментировал последствия размытия земляной дамбы в городе Талгаре.



Плотина Талгар расположена в 5 км от города. Бревноуловитель расположен в 350 м выше плотины. Его длина – 5,5 м, ширина – 5,5-6,0 м. С верхнего бьефа (часть реки выше подпорного сооружения) дамба укреплена валунами. Основная функция бревноуловителя – остановка бревен, корней, стволов и веток деревьев, а также другого плавающего мусора.

В МЧС РК рассказали, что после прохождения селевого потока 21 июля этого года забилось водопропускное сооружение бревноуловителя. В результате чего земляную дамбу с правой стороны размыло. Образовалась промоина длиной 5,5 м, шириной 3 м, глубиной 1,2 м, объемом около 20 кубометров."В течение суток дамба была восстановлена, угрозы населению нет. Максимальный расход воды составил 37,8 м3/с, мутность – 4 балла. Было вывезено 7 КАМАЗов стволов деревьев и 15 КАМАЗов наносов", – говорится в сообщении.

Ремонт дорог в Алматы

Городские власти сообщили, что ремонт на улице Саина продолжится – реверсивное движение пока не снято. В рамках плана в текущем году проводится ремонт улицы Саина от вдоль БАКа до ул Монке би, передает пресс-служба акимата города Алматы.

Ремонт западной стороны проезжей части завершен, открыто движение. Следующий этап охватит средним ремонтом восточную сторону проезжей части.

Происшествия

Громкое убийство в ВКО

Пятнадцатилетний парень в Восточном Казахстане убил мать и спрятал тело. Женщину искали почти полгода. Тело нашли благодаря случайности. На преступление подростка толкнула токсикомания. На закрытом судебном процессе присутствовала вся семья. Старший брат просил судей о пожизненном заключении для убийцы.

Суд принял во внимание тот факт, что особо тяжкое преступление совершено подростком, и определили мерой наказания заключение в колонию для несовершеннолетних на десять лет.

А на Каспии двух серфингистов унесло в море.

Инцидент произошел 22 июля 2023 года рядом с микрорайоном 4 "а" города Актау. Сообщение о нем поступило на пульт 112 ДЧС Мангистауской области. Оперативно отреагировавшие спасатели вышли в море и нашли подростков 2006 и 2007 года рождения. Их унесло течением на 1, 5 км в море. В медицинской помощи ребята не нуждались.

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Мировые новости

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А фильм "Барби" за первые выходные собрал $155 млн.

Новости спорта

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Игра проходила в Швеции. Ее счет – 6:2, 6:2.

До этого успеха Недовесов четырежды играл в финалах на турнирах серии АТР 250 в парном разряде: в 2023 году на АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и АТР 250 Мельбурн.

Теннисист Тимофей Скатов проиграл в квалификации турнира в Умаге.

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