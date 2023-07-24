Из-за селя временно закрыли для туристов курорт "Шымбулак"

Представители Шымбулака сообщили, что сегодня его закроют на санитарный день. Это связано с последствиями селя, который привел к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора, передает Zakon.kz.

Как сообщают в Instagram курорта, специалисты чистят водозаборную станцию от ила и камней.

"21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе Альп-лагеря Туюк-Су – сошел сель, который привел к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке. Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород.Мы приносим свои искренние извинения за возникшие неудобства и благодарим вас за понимание", – говорится в сообщении.

По данным ДЧС Алматы, из-за увеличения температур и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается, что приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья.

Вместе с тем ситуация в горах Алматы остается стабильной и под контролем ДЧС. Никакой угрозы прорыва моркнных озер на данный момент не существует.

Ранее сообщалось, что в Талгаре размыло земляную дамбу. За ночь все было восстановлено. Восстановление промоины было проведено собственными силами филиала ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита". В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме.