Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из-за селя временно закрыли для туристов курорт "Шымбулак"

Из-за селя временно закрыли для туристов курорт Шымбулак Фото: Instagram.com/shymbulakmountainresort/
Представители Шымбулака сообщили, что сегодня его закроют на санитарный день. Это связано с последствиями селя, который привел к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора, передает Zakon.kz.

Как сообщают в Instagram курорта, специалисты чистят водозаборную станцию от ила и камней.

"21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе Альп-лагеря Туюк-Су – сошел сель, который привел к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке. Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород.Мы приносим свои искренние извинения за возникшие неудобства и благодарим вас за понимание", – говорится в сообщении.

По данным ДЧС Алматы, из-за увеличения температур и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается, что приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья.

Вместе с тем ситуация в горах Алматы остается стабильной и под контролем ДЧС. Никакой угрозы прорыва моркнных озер на данный момент не существует.

Ранее сообщалось, что в Талгаре размыло земляную дамбу. За ночь все было восстановлено. Восстановление промоины было проведено собственными силами филиала ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита". В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме.

Читайте также

Кому сказочно удачный август сулят звезды

Ученые разработали правила лунного футбола

В двух городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Елена Вебер
Алматы Шымбулак
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
цветок, лотос
Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления