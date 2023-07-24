Более 20 тысяч фальшивых долларов хотели сбыть в Алматы

В Алматы хотели сбыть поддельные 100-долларовые купюры. Об этом 24 июля 2023 года рассказал официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Алибек Абдилов, сообщает Zakon.kz.

"Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20 300 долларов под предлогом приобретения криптовалюты", – уточнил Алибек Абдилов.

По его словам, факт хранения и попытки сбыта выявили сотрудники департамента АФМ по Алматы.

"В ходе осмотра автотранспортного средства у одного из задержанных обнаружены и изъяты поддельные денежные средства номиналом 100 долларов в количестве 3 штук. Согласно заключению специалиста, представленные на исследования купюры номиналом 100 долларов в общей сумме 20 600 долларов образца 2006 и 2017 годов не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США". Алибек Абдилов

Он отметил, что в настоящее время начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения "в виде содержания под стражей".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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