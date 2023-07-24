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Предприниматели могут оформить займы по сниженной ставке

Предприниматели могут оформить займы по сниженной ставке Фото: KMF
KMF совместно с Фондом "Даму" предлагают предпринимателям займы в рамках программы льготного микрокредитования бизнеса.

Владельцы микро, малого и среднего бизнеса могут получить финансирование по ставке - 27% (ГЭСВ до 30,5%) и направить средства на пополнение оборотного капитала или модернизацию производства. Для оформления займа необходим минимальный пакет документов.

"Льготное финансирование в рамках нашего сотрудничества с Фондом "Даму" позволит предпринимателям быстро получить нужную сумму для развития их бизнеса. Срок кредитования зависит от цели и может достигать 84 месяцев. Мы достаточно гибко подходим к клиентам, т.к. видим, что потребность в доступных микрокредитах со стороны предпринимателей остается высокой. Поэтому наша компания стремится предоставлять бизнесу продукты и услуги на привлекательных условиях. Владельцы бизнеса могут подать заявку на финансирование онлайн на сайте KMF, в мобильном приложении или через своего персонального менеджера, после ее одобрения, средства поступают на счет в течение трех часов".Арман Абылайхан, директор департамента продаж и развития региональной сети KMF

В KMF ежегодно обслуживают сотни тысяч предпринимателей, большая часть из них сосредоточена в сельской местности, поэтому для них особое значение имеет доступ к финансированию по льготным ставкам.

"Оформить займы могут владельцы бизнеса в торговле, сфере услуг, сельском хозяйстве. Главное требование к заемщику - подтвердить свой статус предпринимателя. Со своей стороны мы оказываем всестороннюю поддержку и консультации. Наши персональные менеджеры сами выезжают к клиентам для оценки их бизнеса, это значительно экономит время предпринимателей и позволяет ускорить процесс получения займа".Арман Абылайхан

Отметим, что KMF работает с микро и малым бизнесом с 1997 года. Почти 90% клиентов компании – предприниматели. Они могут оформить заявку на получение займа в мобильном приложении KMF, на сайте, а также в отделениях, которые широко представлены во всех регионах Казахстана. Получить еще больше информации о льготном микрокредитовании можно в круглосуточном контакт-центре KMF по номеру 7474.

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности N° 02.21.0003.M, выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансовых рынков

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