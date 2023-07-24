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Более 10 тыс. пациентов получили лечение в Алматинском онкологическом центре за шесть месяцев

Более 10 тыс. пациентов получили лечение в Алматинском онкологическом центре за шесть месяцев Фото: Алматинский онкоцентр
Ежегодно количество пролеченных пациентов в Алматинском онкологическом центре увеличивается. Об этом рассказал директор городского онкоцентра Нурсултан Избагамбетов.

По его словам, в 2016 году такое же количество пролеченных пациентов фиксировалось по итогам года, а теперь за шесть месяцев. За полгода текущего года в хирургических отделениях АОЦ проведено более 1300 оперативных вмешательств, на 95 операций больше чем за тот же период 2022 года.

"Также увеличилось количество пациентов, которые получили химиотерапевтическое лечение – 8372 пациента (в 2022 году – 7810). В отделении лучевой терапии проведено 9632 сеанса лучевой терапии 523 онкологическим пациентам. В условиях кабинета амбулаторной химиотерапии амбулаторное лечение за первое полугодие получили 4765 пациентов. Проведено более 260 тыс. диагностических исследований пациентам с подозрением на злокачественное новообразование и онкологическим больным (в 2022 году – почти 215 тыс.), в частности КТ, МРТ, эндоскопические исследования, УЗИ, цитологические исследования и др."Нурсултан Избагамбетов
Более 10 тыс. пациентов получили лечение в Алматинском онкологическом центре за шесть месяцев

Фото: Алматинский онкоцентр

По данным директора онкоцентра, за шесть месяцев текущего года выявлено и поставлено на учет 2694 пациента (за шесть месяцев 2022 года – 2363 пациента).

"В структуре злокачественными новообразованиями на первом месте – рак молочной железы, на втором – рак толстой кишки, на третьем – рак легкого, на четвертом – рак желудка. В целом, на сегодняшний день на учете в Алматинском онкологическом центре состоят 30 699 онкологических пациентов (шесть месяцев 2022 года – 28 415), прирост составил 8%".Нурсултан Избагамбетов

Он отметил, что одним из факторов, влияющих на показатели заболеваемости, запущенности и смертности от злокачественных новообразований является то, что в Алматы прибывают пациенты из других регионов Казахстана для получения высококачественной медицинской помощи в условиях Алматинского онкологического центра и бесперебойного полноценного лекарственного обеспечения (химиотерапия) как в стационаре, так и по амбулаторно-лекарственному обеспечению.

"Только с начала года в Алматы перекрепились 420 пациентов из других регионов страны. К сожалению, каждый пятый пациент взят на учет с запущенной стадией заболевания".Нурсултан Избагамбетов

Он напомнил, что ранняя диагностика рака спасает жизнь.

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