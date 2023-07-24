Аким Карагандинской области с рабочей поездкой побывал в Сарани

На индустриальной зоне Saran продолжается строительство завода бытовой техники. Получено первое оборудование, начат монтаж. Индустриальную зону в ходе рабочей поездки посетил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время здесь реализуются пять проектов. Это строительство заводов – шинного, бытовой техники Artel, горячего цинкования, стальных прямошовных электросварных труб и оцинкованной рулонной стали. Создано свыше 2,3 тысячи новых рабочих мест.

Фото: акимат Карагандинской области

Директор ТОО "Silk Road Electronics" Талгат Абдрахманов ознакомил главу региона с ходом работ на заводе бытовой техники.



"Продолжаются строительно-монтажные работы и монтаж оборудования. Процентов 15 оборудования мы уже получили. До конца месяца ждем 30-40%. Более сложное технологическое оборудование придет в конце года – это сварка, термопласт-автоматы и другое. Крупную сборку планируем начать в конце августа – начале сентября. Необходимо, чтобы сотрудники начали набивать руку. На следующей неделе подпишем договор на поставку сырья и материалов", – сообщил Талгат Абдрахманов.

Фото: акимат Карагандинской области

На полную мощность – 1,1 млн изделий в год – предприятие должно выйти к 2025 году. На начальном этапе трудоустроят более 100 человек из Сарани, Шахтинска и Караганды. Обучение персонала проводит партнер компании из Узбекистана. Первые 15 человек уже прошли стажировку в Ташкенте. Из Узбекистана в Сарань прибыли специалисты, чтобы обучать рабочих на месте.

Фото: акимат Карагандинской области

Также идет подведение недостающей инфраструктуры к индустриальной зоне и шинному заводу. Акима области ознакомили со строительством очистных сооружений. Осуществляется монтаж модульного здания. Тут разместят технологическое оборудование для очистки технической воды, использующейся на производстве.



Глава региона побывал также на центральном теплоисточнике. Здесь завершено строительство главного корпуса и обвязка первого котла. Ведутся работы по оставшимся трем котлам, монтажу циклонов и насосного оборудования.

Фото: акимат Карагандинской области

Подрядчик прокладывает теплосети к домам и монтирует тепловые узлы. Из 310 тепловых пунктов готовы 40. До конца года планируется подвести к центральному теплоснабжению 121 дом.



Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил подрядчику не отставать от графика работ, а местной власти параллельно готовить к отопительному сезону имеющиеся городские котельные, контролировать закупку угля и подключиться к набору персонала, чтобы везде были кочегары.