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Законодательство РК

Глава Антикора отчитался перед Токаевым

Глава Антикора отчитался перед Токаевым Фото: akorda.kz
24 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. Президент заслушал отчет Антикоррупционной службы о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в работе ведомства основной акцент сделан на устранение предпосылок коррупции.

Как сообщил Асхат Жумагали, при проведении внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы.

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В ходе встречи глава государства был проинформирован о выявленных рисках, связанных с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, которые привели к крупным хищениям средств в сфере образования.

"Президент особо отметил важность предотвращения фактов коррупции в отрасли, а также необходимость цифровизации процессов", – говорится в сообщении.

Глава государства был проинформирован, что за шесть месяцев текущего года проведен анализ и мониторинг по 130 объектам, внесено более 1000 рекомендаций и предложений.

Продолжается реализация проекта "Бизнеске жол" по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 21 тыс. субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов.

Кроме того, Асхат Жумагали доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах по пресечению ряда коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых представителями олигополии, а также по возмещению ущерба и возврату активов.

"За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1000 коррупционных преступлений, изобличено более 700 лиц, из которых 98 – руководители различных уровней. По результатам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 млрд тенге. В целом, за 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 млрд тенге", – следует из сообщения Акорды.

По итогам встречи президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер.

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1 июля 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба РК выявила коррупционные риски в земельной и градостроительной сферах Алматы. По всем коррупционным фактам агентством зарегистрировано и расследуется восемь уголовных дел.

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В тот же день в Антикоре рассказали, что в отношении и. о. заместителя руководителя Управления земельных отношений Алматы начато досудебное расследование "за получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд".

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