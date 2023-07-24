Спортсменке Фирузе Шариповой провели операцию в Казахстане

В Центре спортивной медицины больницы МЦ УДП РК успешно провели операцию казахстанской спортсменке с мировой известностью Фирузе Шариповой.

Многочасовые тренировки и многочисленные победы принесли Шариповой известность в масштабах страны и во всем мире. Но, как часто бывает у спортсменов, не обходится без травм. Свое здоровье Фируза доверила больнице МЦ УДП РК в лице руководителя Центра спортивной медицины больницы Аскара Баймухамедова, который и провел успешную операцию.

"Проведенная операция – артроскопия плечевого сустава с операцией Банкарта – инновационная процедура, применяемая в ортопедии для лечения различных патологий плечевого сустава. Эта методика, основанная на использовании артроскопии, позволяет хирургам визуализировать и оперировать внутренние структуры сустава с минимальными травматическими воздействиями на окружающие ткани", – говорится в сообщении.

Фото: Центр спортивной медицины больницы МЦ УДП РК

Преимущества артроскопии плечевого сустава с операцией Банкарта включают меньшую травматичность, более быстрое восстановление, сокращение риска инфекции и достижение лучшей функциональности сустава.

На сегодняшний день Фируза Шарипова чувствует себя прекрасно. В скором времени планируется реабилитация, также в Центре спортивной медицины больницы МЦ УДП РК.