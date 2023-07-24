Возмущенные родители учеников художественной школы устроили акцию в Талдыкоргане

Родители учеников единственной художественной школы Талдыкоргана бьют тревогу. Их дети могут остаться без любимого хобби, поскольку учебное заведение хотят закрыть. Дети и родители провели акцию протеста, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 24 июля родители и дети собрались в художественной школе Талдыкоргана. На встречу заранее пригласили журналистов. Местные жители боятся, что единственную в городе художественную школу могут закрыть. Участники акции, около 30 человек, попросили СМИ донести этот вопрос до Управления образования Жетысуской области. Чиновники не могут дать конкретного ответа уже больше десяти дней.





"Нашу школу хотят закрыть и просто прикрепить как кружок ко Дворцу школьников Талдыкоргана. Просим помочь акима области Бейбита Исабаева в этом вопросе. Мы неоднократно поднимали эту проблему, но точного ответа никто не может дать. Когда же наши чиновники перестанут работать против людей, против наших детей? Отличная школа, отличный коллектив, и зачем все это портить?" – жалуются родители.

В отделе образования корреспонденту Zakon.kz подтвердили, что вопрос дальнейшей деятельности художественной школы обсуждался на уровне руководства области, но пока снят с повестки.

"Сейчас я покажу руководству обращение родителей, и мы будем принимать окончательное решение. Родители были у меня на прошлой неделе, и я пообещал, что доведу этот вопрос до вышестоящих органов. По крайней мере, буду настаивать, чтобы школу не закрывали, так как это учебное заведение обеспечивает наших детей дополнительным образованием", – сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела образования Жасулан Канагатов.

Детская художественная школа Талдыкоргана основана в 1979 году. За 40 лет ее выпускники добились больших успехов на международных и республиканских конкурсах. Сейчас в школе учатся около 300 детей.

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане из-за несостоявшегося тендера массово гибнут растения.