Депутат: Контрафакт составляет до 70% молочной продукции из России в Казахстане

Существенную часть молочной продукции, которую импортируют из РФ в Казахстан, составляет контрафакт – об этом заявил депутат маслихата Абайской области и председатель совета по развитию АПК при региональной палате НПП "Атамекен" Талгат Баймуринов, сообщает Zakon.kz.

"Я готов ждать годами, не претендовать ни на что, но эти 2 млрд нужно отдать одному предприятию, а не 10-30. Никто из них ничего не почувствует, эффекта никакого не будет. На мой взгляд, как предпринимателя, это грубейшая ошибка. Нужно делать проекты и финансировать по максимуму. В первую очередь должного внимания требует орошение. Казахстан с резко континентальным климатом – зона рискованного земледелия. Чтобы эти риски свести к минимуму, все нужно начинать с орошения. Если есть полив, вырастет все, будут гарантированные корма, себестоимость мяса будет ниже и цена гораздо дешевле". Талгат Баймуринов

Как сообщили в НПП "Атамекен" 24 июля, Талгат Баймуринов рассказал пресс-службе палаты о проблемах агропромышленного комплекса Казахстана и ситуации с импортом молочных продуктов из РФ. Он напомнил, что главная задача совета по развитию АПК при Национальной палате предпринимателей – поддержка отечественных предпринимателей и товаропроизводителей. Депутат отметил, что проблема заключается в финансировании: в этом году на развитие сельского хозяйства выделили 2 млрд тенге, но насколько эффективно расходуют эти средства, пока не известно.

Депутат добавил, что отечественные производители нуждаются в поддержке еще и потому, что заметная часть импортной продукции – некачественные продукты или контрафакт.

"Более 70% молочной продукции из России – контрафакт. От молока практически ничего не остается, вплоть до известки добавляют. Мы все это потребляем, какие у нас родятся дети после этого? Какое нас ждет будущее? Поэтому продовольственная безопасность должна стоять во главе всего. Нужно профинансировать на 2-5 млрд отечественные предприятия, которые имеют опыт и уже себя зарекомендовали, и они через пару лет вам такой результат дадут! Через положенный срок они вернут эти деньги, а мы получим мощного производителя. 10-15 таких проектов профинансировать, и через два-три года вопрос с молоком закроется, и мы даже выйдем на экспорт", – заявил Талгат Баймуринов.

Председатель совета по АПК призвал сфокусироваться на решении конкретных проблем в сфере АПК и избавляться от "чиновничьего подхода" к этой отрасли.

О проблемах в молочной отрасли Казахстана говорят и пишут не первый год. Еще в июле 2022 года эксперты обращали внимание на сильное подорожание молочной продукции в стране и предупреждали, что производящие ее заводы рискуют закрыться.