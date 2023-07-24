Брал до 7 млн тенге за оформление кредита: жителя Караганды подозревают в мошенничестве

Директора ТОО из Караганды заподозрили в мошенничестве: он предлагал горожанам помочь с оформлением кредитов и требовал в обмен суммы до 7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Караганды 24 июля, в июне-июле в городской Центральный отдел полиции начали поступать заявления о мошенничестве. Подавали их не только карагандинцы, но и жители Павлодарской области, а также Астаны. Все они жаловались на обман со стороны директора одного из местных ТОО.

Полицейские провели расследование и выяснили, что предприниматель обещал помочь с оформлением кредитов на выгодных условиях и активно рекламировал свои услуги. В качестве платы он предлагал внести на счет своей фирмы определенную сумму. Конкретный размер "взноса" зависел от платежеспособности клиента: за оформление кредита бизнесмен просил от 300 тысяч до 7 млн тенге.





"Граждане встревожились, когда директор ТОО свои обязательства не выполнил. Более того, исчезли и вложенные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 55-летнего жителя Караганды. Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям", – говорится в сообщении ДП.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Идет досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества через мессенджеры.