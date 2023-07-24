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Информацию о смене акима Шымкента прокомментировали власти города

Информацию о смене Мурата Айтенова прокомментировали в акимате Шымкента Фото: gov.kz
В акимате Шымкента информацию о смене акима мегаполиса Мурата Айтенова назвали ложной, сообщает Zakon.kz.

Комментарий опубликовали в Instagram городского акимата 24 июля 2023 года:

"Сегодня в СМИ и социальных сетях публикуется ложная информация о смене акима Шымкента".

В пресс-службе акимата Шымкента заявили, что "данная информация не соответствует действительности".

"В настоящее время аким мегаполиса М. Айтенов продолжает свою работу".Пресс-служба акимата Шымкента

20 июля 2023 года в Шымкенте задержали заместителя акима города Максута Исахова. По данным КНБ РК, его подозревают в коррупции. По данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. 21 июля Специализированный следственный суд мегаполиса в отношении замакима Исахова избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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