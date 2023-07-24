Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
В самом начале видео можно увидеть, в каком "убитом" состоянии находился участок автодороги республиканского значения А-17 Кызылорда – Павлодар – Успенка – Граница РФ (от села Родниковский в Карагандинская область до границы Павлодарской области) до ремонта.
"Данный участок автодороги соединяет Карагандинскую и Павлодарскую области".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
По данным нацкомпании, в сутки участок автодороги республиканского значения А-17 проезжает порядка 8 тыс. автомобилей.
14 июля 2023 года стало известно, что в Алматинской области на эстакаде на выезде из ЖК "Асыл Арман" завершены все основные виды дорожных работ. В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" отметили, что теперь жители ЖК смогут беспрепятственно выезжать на трассу в сторону Алматы и на республиканскую дорогу Алматы – Бишкек по развязке типа "труба".