Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана

Национальный оператор автомобильных дорог Казахстана – АО "НК "КазАвтоЖол" – показал, как выглядит после ремонта соединяющая Карагандинскую и Павлодарскую области дорога, сообщает Zakon.kz.

В самом начале видео можно увидеть, в каком "убитом" состоянии находился участок автодороги республиканского значения А-17 Кызылорда – Павлодар – Успенка – Граница РФ (от села Родниковский в Карагандинская область до границы Павлодарской области) до ремонта.

"Данный участок автодороги соединяет Карагандинскую и Павлодарскую области". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

По данным нацкомпании, в сутки участок автодороги республиканского значения А-17 проезжает порядка 8 тыс. автомобилей.

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