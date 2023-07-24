Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Угрожали опорочить: жительница Павлодарской области отдала шантажистам 22 млн тенге

Более 22 млн тенге отдала шантажистам жительница Аксу Фото: polisia.kz
Полицейские задержали в Павлодарской области трех подозреваемых в вымогательстве. Они два года выманивали у местной жительницы деньги, угрожая опубликовать порочащие ее честь видео, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Павлодарской области 24 июля, в полицию обратилась жительница Аксу. Она рассказала, что в течение двух лет неизвестные шантажисты вымогали у нее деньги. В противном случае они угрожали опубликовать порочащие видеозаписи с ее участием. Девушка заплатила им за молчание в общей сложности более 22 млн тенге, но в конце концов не выдержала и подала заявление в правоохранительные органы.

Павлодарские полицейские задержали подозреваемых при участии спецподразделения "Арлан". Их взяли с поличным при передаче денег. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление: они попытались скрыться на автомобиле и даже сбили сотрудника полиции.


Всех подозреваемых задержали и отправили под арест. Одного из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

"Проводится досудебное расследование по статье 194 УК Республики Казахстан (совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно)", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Уголовные дела о вымогательстве – не редкость для Казахстана. К примеру, в ЗКО дважды судимый мужчина вымогал деньги у односельчанина и угрожал ему расправой.

Читайте также

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

Никита Дробны
Аксу Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления