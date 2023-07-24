Угрожали опорочить: жительница Павлодарской области отдала шантажистам 22 млн тенге

Полицейские задержали в Павлодарской области трех подозреваемых в вымогательстве. Они два года выманивали у местной жительницы деньги, угрожая опубликовать порочащие ее честь видео, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Павлодарской области 24 июля, в полицию обратилась жительница Аксу. Она рассказала, что в течение двух лет неизвестные шантажисты вымогали у нее деньги. В противном случае они угрожали опубликовать порочащие видеозаписи с ее участием. Девушка заплатила им за молчание в общей сложности более 22 млн тенге, но в конце концов не выдержала и подала заявление в правоохранительные органы.

Павлодарские полицейские задержали подозреваемых при участии спецподразделения "Арлан". Их взяли с поличным при передаче денег. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление: они попытались скрыться на автомобиле и даже сбили сотрудника полиции.





Всех подозреваемых задержали и отправили под арест. Одного из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

"Проводится досудебное расследование по статье 194 УК Республики Казахстан (совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно)", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Уголовные дела о вымогательстве – не редкость для Казахстана. К примеру, в ЗКО дважды судимый мужчина вымогал деньги у односельчанина и угрожал ему расправой.