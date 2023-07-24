Более 7 млн квадратных метров жилья построили в Казахстане за полгода

За первую половину 2023 года в Казахстане сдали в эксплуатацию более 7,1 млн квадратных метров жилья – как в частных домах, так и в многоэтажках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 24 июля, объем сданного в эксплуатацию нового жилья в Казахстане вырос на 11,3% по сравнению с первой половиной 2022 года. Среди регионов заметнее всего увеличились масштабы жилищного строительства в Абайской области (+56,3%), Шымкенте (+43,4%) и Жетысуской области (+39%).

В целом по стране с января по июнь ввели в эксплуатацию 16 677 жилых объектов. Из них 20 – общежития, 574 – многоквартирные здания, а более чем 16 тысяч остальных – частные дома. В многоэтажках сдали 63,1 тысячи квартир – на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Частные компании построили 91,2% многоквартирных домов, государственные – 7,6%, иностранные – 1,2%.





"Рост по вводу жилых зданий наблюдается и в сельской местности. Так, за январь-июнь 2023 года в селах Казахстана ввели более 1,6 млн квадратных метров жилых зданий, что на 10,7 % больше, чем за аналогичный период 2022 года", – отметили в Бюро национальной статистики.

В 2023 году в Казахстане планируют построить 15,3 млн квадратных метров жилья.