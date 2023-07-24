Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 7 млн квадратных метров жилья построили в Казахстане за полгода

Сколько жилья построили в Казахстане за полгода Фото: Zakon.kz
За первую половину 2023 года в Казахстане сдали в эксплуатацию более 7,1 млн квадратных метров жилья – как в частных домах, так и в многоэтажках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 24 июля, объем сданного в эксплуатацию нового жилья в Казахстане вырос на 11,3% по сравнению с первой половиной 2022 года. Среди регионов заметнее всего увеличились масштабы жилищного строительства в Абайской области (+56,3%), Шымкенте (+43,4%) и Жетысуской области (+39%).

В целом по стране с января по июнь ввели в эксплуатацию 16 677 жилых объектов. Из них 20 – общежития, 574 – многоквартирные здания, а более чем 16 тысяч остальных – частные дома. В многоэтажках сдали 63,1 тысячи квартир – на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Частные компании построили 91,2% многоквартирных домов, государственные – 7,6%, иностранные – 1,2%.


"Рост по вводу жилых зданий наблюдается и в сельской местности. Так, за январь-июнь 2023 года в селах Казахстана ввели более 1,6 млн квадратных метров жилых зданий, что на 10,7 % больше, чем за аналогичный период 2022 года", – отметили в Бюро национальной статистики.

В 2023 году в Казахстане планируют построить 15,3 млн квадратных метров жилья.

Читайте также

Сельчане в Алматинской области несколько лет ждут запуска водопровода

К родителям будущих первоклашек обратилось Минпросвещения Казахстана

Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана

Никита Дробны
Бюро национальной статистики
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления