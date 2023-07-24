Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана

Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана Фото: WWF
В этом году Naturellа совместно с WWF в Казахстане запускает благотворительный проект. Часть средств от продажи продукции будет направлена на восстановление и сохранение экосистемы тугайных лесов на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш".

Водно-болотные угодья в дельте реки Или и Южного Прибалхашья – место произрастания реликтовых тугайных лесов. Усыхание угодий и пагубное воздействие человека приводят к частым пожарам, которые создают высокие риски гибели деревьев – а вместе с ними всей уникальной флоры и фауны резервата и, кроме того, ухудшение качества воздуха.

В ходе реализации проекта планируется провести комплексное обследование участков тугайных лесов, пострадавших от пожаров, обучить группы волонтеров для проведения противопожарных мероприятий, высадить на выбранных участках саженцы и обеспечить уход за посадками. Ожидается, что в рамках проекта будет восстановлено 4 гектара леса резервата "Иле-Балхаш".

Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана

Фото: WWF

"Лесовосстановление на этой территории является приоритетной задачей, – комментирует программу Айбек Байбулов, руководитель проектов Всемирного фонда дикой природы по лесовосстановлению в Республике Казахстан. – Ведь тугайные леса – это дом для множества диких животных. Кроме того, тугаи – это естественные водные регуляторы, накапливающие влагу во время дождя и отдающие ее в период засушливого лета. Мы смотрим вперед с огромным оптимизмом, так как благодаря поддержке Procter & Gamble, WWF и резервата "Иле-Балхаш" каждый посаженный саженец со временем станет внушительным, раскидистым деревом".

На каждом этапе осуществления этого проекта фонд будет привлекать к участию волонтеров, фермеров, местных жителей и всех неравнодушных и экологически сознательных людей.

Что известно о возрождении реликтовых тугайных лесов Казахстана

Фото: WWF

Восстановление тугайных лесов – это первый проект, реализуемый в рамках партнерства P&G и Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Казахстане. В дальнейшем партнерство будет расширяться с запуском новых программ, вовлечением других брендов компании, игроков розничной торговли и потребителей.

Партнерский материал

Читайте также

Страховые выплаты из Казахстана после землетрясения в Турции превысили 4,3 млрд тенге

Более 10 тыс. пациентов получили лечение в Алматинском онкологическом центре за шесть месяцев

ВТБ (Казахстан): Более трети вкладов открывают клиенты в Алматы

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления