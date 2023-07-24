Массовая драка женщин произошла в Каскелене

Фото: скриншот видео

В Алматинской области на видео сняли массовую драку, которая произошла среди женщин. Судя по кадрам, которые распространили в социальных сетях, в руках некоторых женщин есть дети, сообщает Zakon.kz.

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