Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Казпочта" приостановила обслуживание переводов российской системы "Юнистрим"

Приостановила обслуживание переводов российской системы "Юнистрим" Фото: kazpost.kz
"Казпочта" временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе "Юнистрим", передает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в колл-центре организации, ответив, что это временное решение и действует с 21 июля. Причина – санкции США.

Ранее стало известно, что работу с платежной системой, чей банк-оператор подпал под санкции США, приостановили некоторые банки в Грузии, Армении и Узбекистане.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года Банк России признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

20 июля США обновили санкционный лист против России. Под ограничения помимо "Юнистрима" попали банки "Солидарность", "Локо банк", Петербургский социальный коммерческий банк, "Тинькофф банк".

Читайте также

Пенсионные активы: какой инвестдоход приносят пенсионные накопления казахстанцев

Курс доллара незначительно вырос на торгах 24 июля

На кону большой куш Комфортной школы: Почему миллиарды тенге могут вновь уйти за рубеж

Константин Вноровский
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления