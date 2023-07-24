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Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки

Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки Фото: pxhere
36-летнего жителя областного центра подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, передает Zakon.kz.

Заявление о преступлении было подано в полицию Петропавловска 4 мая, сообщает пресс-служба ДП СКО.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. В настоящее время он находится под стражей.

В пресс-службе ДП СКО добавили, что по данному факту проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области отчим в течение трех лет насиловал девочку.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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