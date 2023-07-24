Медведь напал на человека в зоне отдыха СКО

Бурый медведь напал на сотрудника в частном зоопарке на территории зоны отдыха "Абакшино", сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции Кызылжарского района СКО 30 июня, передает пресс-служба ДП региона.

Пострадавшему оказала первую помощь бригада скорой помощи, затем его госпитализировали.

Животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине, 6 июня принятому на работу в зону отдыха для уборки территории и кормления животных.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение". Пресс-служба ДП СКО

В конце июня стало известно, что житель Атырау натравил собаку на прохожих.