Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Медведь напал на человека в зоне отдыха СКО

Напал на человека в зоне отдыха СКО Фото: pxhere
Бурый медведь напал на сотрудника в частном зоопарке на территории зоны отдыха "Абакшино", сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции Кызылжарского района СКО 30 июня, передает пресс-служба ДП региона.

Пострадавшему оказала первую помощь бригада скорой помощи, затем его госпитализировали.

Животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине, 6 июня принятому на работу в зону отдыха для уборки территории и кормления животных.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение". Пресс-служба ДП СКО

В конце июня стало известно, что житель Атырау натравил собаку на прохожих.

Читайте также

Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки

Мужчина пытался спрыгнуть с моста БАКАД

Иностранец пнул девочку в ТРЦ в Алматинской области

Константин Вноровский
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления