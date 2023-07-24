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Парламент Израиля на фоне протестов ограничил полномочия Верховного суда

Парламент Израиля на фоне протестов ограничил полномочия Верховного суда Фото: Facebook/Кнессет
Парламент Израиля проголосовал за изменения в судебную систему, которые вызвали беспрецедентные протесты по всей стране, сообщает Zakon.kz.
"Несмотря на массовое недовольство после неудачных компромиссных переговоров, Кнессет одобрил закон", - пишет газета Times of Israel.

По ее данным, 64 законодателя проголосовали за принятие поправки. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. В Кнессете всего 120 депутатов.

Критики реформы считают, что поправки создают возможности для злоупотреблений властью, устраняя один из эффективных механизмов контроля за правительством. Оппозиционные депутаты в Кнессете бойкотировали голосование по законопроекту, за него проголосовали 64 депутата правящей коалиции. Этого оказалось достаточно для принятия документа.

Обсуждение законопроекта продолжалось 26 часов. Министр обороны Йоав Галант просил отложить голосование, так как сотни резервистов заявили о намерении отказаться от добровольной службы в случае принятия законопроекта и это может сказаться на безопасности. Против законопроекта в том виде, в котором он обсуждался в Кнессете, выступали и представители бизнеса, хайтека, преподаватели и врачи.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

В начале июля полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

Недавно протестующие пошли маршем на Иерусалим.

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