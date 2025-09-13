В Таразе спасатели помогли трехлетней девочке

В Таразе спасатели освободили трехлетнюю девочку, зажавшую палец в металлической конструкции во дворе дома, сообщает Zakon.kz.

Утром 13 сентября 2025 года в Таразе 3-летняя девочка во время игры на топчане во дворе дома зажала палец в отверстии металлической конструкции. Услышав плач, мать вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС с помощью специнструмента аккуратно разрезали металл и освободили ребенка. Медицинская помощь не понадобилась, палец не пострадал.

В ведомстве напомнили родителям о необходимости постоянно следить за детьми — даже привычные предметы могут представлять опасность.