#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43

В Таразе спасатели помогли трехлетней девочке

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 11:06 Фото: zakon.kz
В Таразе спасатели освободили трехлетнюю девочку, зажавшую палец в металлической конструкции во дворе дома, сообщает Zakon.kz.

Утром 13 сентября 2025 года в Таразе 3-летняя девочка во время игры на топчане во дворе дома зажала палец в отверстии металлической конструкции. Услышав плач, мать вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС с помощью специнструмента аккуратно разрезали металл и освободили ребенка. Медицинская помощь не понадобилась, палец не пострадал.

В ведомстве напомнили родителям о необходимости постоянно следить за детьми — даже привычные предметы могут представлять опасность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: