Бои с талибами в Пакистане: более 40 погибших за два дня

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 16:38 Фото: zakon.kz
На северо-западе Пакистана у границы с Афганистаном произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и боевиками движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП). За два дня боев погибло не менее 12 военнослужащих и 35 боевиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на военных Пакистана.

Первый рейд прошел в округе Баджаур, где были убиты 22 боевика. Еще 13 человек ликвидировали в Южном Вазиристане. Там же погибли 12 солдат, которых армия назвала "принесшими высшую жертву".

Военные заявили, что боевики используют афганскую территорию для подготовки атак и призвали власти Кабула "не допускать использования своей земли для террористической деятельности против Пакистана".

В заявлении также прозвучали обвинения в адрес Индии, которую в Исламабаде считают сторонником ТТП и сепаратистов в Белуджистане. Доказательств этого армия не представила, а Нью-Дели подобные обвинения традиционно отвергает.

Комментарии от талибов в Кабуле и индийских властей пока не поступали.

ТТП активизировалось после прихода к власти афганского Талибана в 2021 году. Многие лидеры группировки укрылись за границей, и в последние годы число нападений в Пакистане резко выросло.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
