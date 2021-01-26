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© СИ "Zakon.kz"
Новости Акмолинской области
26 января 2021
08:10
Смертельный наезд на полицейских. В Акмолинской области начались слушания
9
25 января 2021
15:01
Әкімдік түсініктеме берді. Көкшетауда жұрттың неге көшеге шыққаны белгілі болды
14:44
В акимате рассказали, зачем десятки людей собирались на площади в Кокшетау
60
24 января 2021
18:40
Семья диких кабанов попала на фотоловушку в Бурабае
1
13:39
Появились подробности гибели казахстанского лыжника
4
11:15
Известный казахстанский лыжник погиб в ДТП близ Борового
1
23 января 2021
22:46
В Акмолинской области изменилось время работы ЦОНов
10:44
Совещание по вопросам противодействия коррупции прошло в Акмолинской области
07:28
В Акмолинской области столкнулись локомотив и легковушка
22 января 2021
16:31
Жулдыз, не плачьте. Как полицейские предотвратили суицид
1
21 января 2021
18:20
Ақмола облысында кейбір нысандарға локдаун енгізілгелі жатыр
17:50
Отстреливший ухо собаке мужчина найден в Акмолинской области
5
17:46
В Акмолинской области вводят частичный локдаун
1
06:27
Телефоны в шерстяной перчатке пытались перекинуть заключенным
1
20 января 2021
16:18
В Акмолинской области собаке отстрелили ухо
6
16:10
Мужчина "прокатил" полицейского на капоте. Его приговорили к пяти годам
8
19 января 2021
15:20
Ақмола облысында эпидахуалды тұрақтандыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр
15:05
В Акмолинской области проводится работа по стабилизации эпидситуации
16 января 2021
18:14
Заключенный спрятал телефон в желудок
8
14:01
В Акмолинской области запретили массовые крещенские купания
1
11:27
Мошенник из СКО сдавал акмолинцам несуществующие квартиры
1
14 января 2021
18:03
Двое пьяных мужчин справили малую нужду на фигуру елки в Кокшетау
2
13 января 2021
10:06
В Акмолинской области восстановлена деятельность котельной в Аршалынском районе
2
12 января 2021
20:43
В Акмолинской области изменились правила карантина
3
17:56
13 автомобилей столкнулись недалеко от столицы из-за плохой видимости
1
11 января 2021
15:32
Көкшетауда ветинспектор парамен ұсталды
10:45
КВИ-дың таралуы бойынша екі облыс "қызыл" аймаққа түсіп қалды
10 января 2021
13:31
Жители Акмолинской области активно голосуют на выборах
5 января 2021
18:22
20 рубежей Акмолинской области в 2020 году
2 января 2021
22:22
Скончалась еще одна девочка, пострадавшая от взрыва газбаллона в Кокшетау
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