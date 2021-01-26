Новости Акмолинской области

26 января 2021
08:10 Смертельный наезд на полицейских. В Акмолинской области начались слушанияicon 9
25 января 2021
15:01 Әкімдік түсініктеме берді. Көкшетауда жұрттың неге көшеге шыққаны белгілі болды
14:44 В акимате рассказали, зачем десятки людей собирались на площади в Кокшетау 60
24 января 2021
18:40 Семья диких кабанов попала на фотоловушку в Бурабаеicon 1
13:39 Появились подробности гибели казахстанского лыжникаicon 4
11:15 Известный казахстанский лыжник погиб в ДТП близ Борового 1
23 января 2021
22:46 В Акмолинской области изменилось время работы ЦОНов
10:44 Совещание по вопросам противодействия коррупции прошло в Акмолинской области
07:28 В Акмолинской области столкнулись локомотив и легковушка
22 января 2021
16:31 Жулдыз, не плачьте. Как полицейские предотвратили суицид icon 1
21 января 2021
18:20 Ақмола облысында кейбір нысандарға локдаун енгізілгелі жатыр
17:50 Отстреливший ухо собаке мужчина найден в Акмолинской области 5
17:46 В Акмолинской области вводят частичный локдаун 1
06:27 Телефоны в шерстяной перчатке пытались перекинуть заключенным 1
20 января 2021
16:18 В Акмолинской области собаке отстрелили ухоicon 6
16:10 Мужчина "прокатил" полицейского на капоте. Его приговорили к пяти годамicon 8
19 января 2021
15:20 Ақмола облысында эпидахуалды тұрақтандыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр
15:05 В Акмолинской области проводится работа по стабилизации эпидситуации
16 января 2021
18:14 Заключенный спрятал телефон в желудок 8
14:01 В Акмолинской области запретили массовые крещенские купания 1
11:27 Мошенник из СКО сдавал акмолинцам несуществующие квартиры 1
14 января 2021
18:03 Двое пьяных мужчин справили малую нужду на фигуру елки в Кокшетау icon 2
13 января 2021
10:06 В Акмолинской области восстановлена деятельность котельной в Аршалынском районе 2
12 января 2021
20:43 В Акмолинской области изменились правила карантина 3
17:56 13 автомобилей столкнулись недалеко от столицы из-за плохой видимости 1
11 января 2021
15:32 Көкшетауда ветинспектор парамен ұсталды
10:45 КВИ-дың таралуы бойынша екі облыс "қызыл" аймаққа түсіп қалды
10 января 2021
13:31 Жители Акмолинской области активно голосуют на выборах
5 января 2021
18:22 20 рубежей Акмолинской области в 2020 году
2 января 2021
22:22 Скончалась еще одна девочка, пострадавшая от взрыва газбаллона в Кокшетау 3
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