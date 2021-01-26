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© СИ "Zakon.kz"
Новости Актюбинской области
26 января 2021
11:32
Ақтөбеде мұнайшылар ереуілі басталды
25 января 2021
18:57
Водитель и пассажир погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
3
24 января 2021
15:23
Лишенный прав водитель автобуса перевозил школьников в Актюбинской области
2
08:34
20-летняя девушка умерла в актюбинском медцентре
23 января 2021
21:26
"Сарыарка" всухую расправилась с "Актобе" в повторном матче
22 января 2021
16:07
Мәшинеге мотор сататын алаяқтар шықты
12:57
Ақтөбеде ұры екі мүгедек зейнеткерді көсеумен ұрып-соққан
12:33
Вор жестоко избил кочергой двух пенсионеров-инвалидов в Актобе
21 января 2021
18:10
Трагедия на шахте в Актюбинской области. Итоги расследования
4
20 января 2021
17:58
Өзін "банк қызметкерімін" деп таныстарған адамға сенген ақтөбелік 1,2 млн теңгесінен айыры...
17:52
Атыраулық бойжеткен жігітін тонауға ат салысқан
14:46
Алаяққа сенген ақтөбелік 1,2 млн теңгенің кредитін арқалады
19 января 2021
18:27
Письмо о заложенной бомбе прислали в школу в Актюбинской области: эвакуировали 600 человек
15:20
Қандыағаштағы жалғыз базар түгі қалмай өртеніп кетті
18 января 2021
19:53
Халық оң рөлді армян көліктерді сол рөлді етіп, тіркеуге қойып жатыр
18:57
19 прорубей оборудуют в Актюбинской области для крещенских купаний
16 января 2021
12:13
Центральный рынок загорелся в Актюбинской области
2
01:00
Подозреваемых в мошенничестве разыскивают в Актюбинской области
15 января 2021
23:47
Актюбинцев возмутил резкий рост цен на продукты
7
14 января 2021
22:58
Автомобиль на газе взорвался в Актобе – водитель в реанимации
12:10
15 жастағы қызбен жыныстық қатынасқа түскен жігіт бостандыққа шықты
00:44
Смерть рабочих на заводе в Актобе. Вынесен приговор
1
13 января 2021
16:30
Мұғалжардағы алтын кенішінде жұмысшылар ереуілін тоқтатты
15:32
В Актюбинской области новые ограничительные меры
12:04
Любовь или преступление - освободили парня, осужденного за секс с 15-летней
3
09:52
Ақтөбеде кафе жанында кісі өлтірген күдікті ұсталды
12 января 2021
17:31
Кафе нарушило карантин. Это узнали из-за убийства
11 января 2021
16:34
Ақтөбенің адамдары Ресей нөмірлі көлік алғандарды боспалады
15:38
2020 жылы Ақтөбе облысында 600-ден астам интернет-алаяқтық қылмысы жасалды
8 января 2021
16:21
Армян көлікті "қазақ көлік" етіп тіркейтін алаяқтар шықты
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