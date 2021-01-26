Новости Актюбинской области

26 января 2021
11:32 Ақтөбеде мұнайшылар ереуілі басталды
25 января 2021
18:57 Водитель и пассажир погибли в страшном ДТП в Актюбинской области 3
24 января 2021
15:23 Лишенный прав водитель автобуса перевозил школьников в Актюбинской области 2
08:34 20-летняя девушка умерла в актюбинском медцентре
23 января 2021
21:26 "Сарыарка" всухую расправилась с "Актобе" в повторном матче
22 января 2021
16:07 Мәшинеге мотор сататын алаяқтар шықты
12:57 Ақтөбеде ұры екі мүгедек зейнеткерді көсеумен ұрып-соққан
12:33 Вор жестоко избил кочергой двух пенсионеров-инвалидов в Актобе
21 января 2021
18:10 Трагедия на шахте в Актюбинской области. Итоги расследования 4
20 января 2021
17:58 Өзін "банк қызметкерімін" деп таныстарған адамға сенген ақтөбелік 1,2 млн теңгесінен айыры...
17:52 Атыраулық бойжеткен жігітін тонауға ат салысқан
14:46 Алаяққа сенген ақтөбелік 1,2 млн теңгенің кредитін арқалады
19 января 2021
18:27 Письмо о заложенной бомбе прислали в школу в Актюбинской области: эвакуировали 600 человек
15:20 Қандыағаштағы жалғыз базар түгі қалмай өртеніп кетті
18 января 2021
19:53 Халық оң рөлді армян көліктерді сол рөлді етіп, тіркеуге қойып жатыр
18:57 19 прорубей оборудуют в Актюбинской области для крещенских купаний
16 января 2021
12:13 Центральный рынок загорелся в Актюбинской областиicon 2
01:00 Подозреваемых в мошенничестве разыскивают в Актюбинской области
15 января 2021
23:47 Актюбинцев возмутил резкий рост цен на продуктыicon 7
14 января 2021
22:58 Автомобиль на газе взорвался в Актобе – водитель в реанимации
12:10 15 жастағы қызбен жыныстық қатынасқа түскен жігіт бостандыққа шықтыicon
00:44 Смерть рабочих на заводе в Актобе. Вынесен приговорicon 1
13 января 2021
16:30 Мұғалжардағы алтын кенішінде жұмысшылар ереуілін тоқтатты
15:32 В Актюбинской области новые ограничительные меры
12:04 Любовь или преступление - освободили парня, осужденного за секс с 15-летней 3
09:52 Ақтөбеде кафе жанында кісі өлтірген күдікті ұсталды
12 января 2021
17:31 Кафе нарушило карантин. Это узнали из-за убийства
11 января 2021
16:34 Ақтөбенің адамдары Ресей нөмірлі көлік алғандарды боспалады
15:38 2020 жылы Ақтөбе облысында 600-ден астам интернет-алаяқтық қылмысы жасалды
8 января 2021
16:21 Армян көлікті "қазақ көлік" етіп тіркейтін алаяқтар шықты
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