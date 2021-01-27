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Новости Алматинской области
27 января 2021
00:04
Талғар ауданында 30 жастағы тұрғын ауылдасының қымбат тауығын ұрлады
26 января 2021
23:19
Алматы облысында адам қағып, қашып кеткен Nissan жүргізушісі ұсталды
16:32
Алматы облысында жүк көлігі 8 жасар баланы қағып, мерт қылды
16:11
Грузовик насмерть сбил школьника в Алматинской области
1
15:13
Жылқыны мылтықпен атып, сол жерде сойып алатын екі ұры ұсталды
11:35
Кеше әкімі ұсталды. Талғар ауданында 20 жылда 40-тан астам шенеунік сотталған
00:40
Жильцы многоэтажек отапливают квартиры дровами и углем в Алматинской области
5
25 января 2021
23:53
Попался на взятке? Аким Талгарского района не вышел на работу после информации в соцсетях
7
23:03
Смертельной болезнью заражается домашний скот в Алматинской области
1
20:46
93-летний мужчина и женщина погибли при пожаре в Талгаре
2
24 января 2021
17:27
Трассу в Алматинской области закрыли из-за непогоды
23 января 2021
20:54
Дороги на территории Алматинской области открыты для транспорта
20:35
Машина над обрывом – людей вытащили спасатели
3
16:37
Қорғаныс министрінен ерлік пен патриотизм сабағы
2
16:29
Урок мужества и патриотизма от министра обороны
12
22 января 2021
07:38
Смерть алматинки после подтяжки лица. Врач избежал тюремного срока
3
21 января 2021
22:37
"Люди хуже животных": сотни рыб сняли на льду Балхаша
20
21:02
Состоящий на учете в психдиспансере мужчина "заминировал" ресторан в Алматинской области
15:04
Бэби-бокс появился в Казахстане: первые итоги
4
14:49
Ауыл қазақтары бір-бірінен ескі аккумулятор ұрлайтын күйге жеттік
13:53
Алматы облыстық соты абыр-сабыр: 8 маманнан коронавирус анықталды
13:18
Восемь специалистов Алматинского областного суда заболели COVID-19
2
12:24
Что известно о талдыкорганском аккумуляторном заводе "Кайнар-АКБ"
10:15
Алматы облыстық соты карантинге жабылды
08:16
На карантин закрыли Алматинский областной суд
00:27
На некоторых участках дорог Алматинской области закрыли движение
20 января 2021
21:43
Балқаш ауданының бас полицейі: онлайн саудада мұқият болыңыз!
19:08
Сбегавший из дома более 30 раз подросток найден на вокзале Сайран
2
16:04
Алматы облысында көлік иелері мен жүргізушілер былтыр 270 мың мемлекеттік қызмет алды
15:59
Ауылда мотоцикл ұрлаған күдікті бір жылдан кейін ұсталды
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