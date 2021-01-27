Новости Алматинской области

27 января 2021
00:04 Талғар ауданында 30 жастағы тұрғын ауылдасының қымбат тауығын ұрлады
26 января 2021
23:19 Алматы облысында адам қағып, қашып кеткен Nissan жүргізушісі ұсталды
16:32 Алматы облысында жүк көлігі 8 жасар баланы қағып, мерт қылды
16:11 Грузовик насмерть сбил школьника в Алматинской области 1
15:13 Жылқыны мылтықпен атып, сол жерде сойып алатын екі ұры ұсталды
11:35 Кеше әкімі ұсталды. Талғар ауданында 20 жылда 40-тан астам шенеунік сотталғанicon
00:40 Жильцы многоэтажек отапливают квартиры дровами и углем в Алматинской области 5
25 января 2021
23:53 Попался на взятке? Аким Талгарского района не вышел на работу после информации в соцсетяхicon 7
23:03 Смертельной болезнью заражается домашний скот в Алматинской области 1
20:46 93-летний мужчина и женщина погибли при пожаре в Талгаре icon 2
24 января 2021
17:27 Трассу в Алматинской области закрыли из-за непогоды
23 января 2021
20:54 Дороги на территории Алматинской области открыты для транспорта
20:35 Машина над обрывом – людей вытащили спасатели 3
16:37 Қорғаныс министрінен ерлік пен патриотизм сабағы 2
16:29 Урок мужества и патриотизма от министра обороны 12
22 января 2021
07:38 Смерть алматинки после подтяжки лица. Врач избежал тюремного срокаicon 3
21 января 2021
22:37 "Люди хуже животных": сотни рыб сняли на льду Балхашаicon 20
21:02 Состоящий на учете в психдиспансере мужчина "заминировал" ресторан в Алматинской области
15:04 Бэби-бокс появился в Казахстане: первые итоги 4
14:49 Ауыл қазақтары бір-бірінен ескі аккумулятор ұрлайтын күйге жеттік
13:53 Алматы облыстық соты абыр-сабыр: 8 маманнан коронавирус анықталды
13:18 Восемь специалистов Алматинского областного суда заболели COVID-19 2
12:24 Что известно о талдыкорганском аккумуляторном заводе "Кайнар-АКБ"
10:15 Алматы облыстық соты карантинге жабылды
08:16 На карантин закрыли Алматинский областной суд
00:27 На некоторых участках дорог Алматинской области закрыли движение
20 января 2021
21:43 Балқаш ауданының бас полицейі: онлайн саудада мұқият болыңыз!
19:08 Сбегавший из дома более 30 раз подросток найден на вокзале Сайран 2
16:04 Алматы облысында көлік иелері мен жүргізушілер былтыр 270 мың мемлекеттік қызмет алды
15:59 Ауылда мотоцикл ұрлаған күдікті бір жылдан кейін ұсталды
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