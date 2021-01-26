Новости Алматы

26 января 2021
18:51 Врачи Алматы и столицы обратились к казахстанцам за помощью 2
17:48 Киностудия высказалась о хищении 30 млн тенге
17:09 Хозяин кафе незаконно захватил землю в Алматы 2
13:06 Токаев заинтересовался работой таможни на границе с Китаем 21
12:59 Чем запомнился молодежный чемпионат страны по боксу 2
10:22 При съемках казахстанского исторического сериала украли 30 млн тенге 35
25 января 2021
19:21 40% заражений COVID-19 происходит в общественных местах 1
18:02 Ақын, жазушы Нұржан Қуантайұлы - 50 жастаicon
17:36 Алматинки едва не лишились губы и носа 6
17:09 Разбитая губа и сотрясение. Алматинка обвинила коллегу в жестоком избиении 3
16:47 COVID-19: Алматыда кімге, қашан екпе салынады 20
16:45 Алматыда кептеліс күшейеді: тағы бірнеше автобус жолағы жоспарланды
16:26 Как, когда и кому будут делать прививку от COVID-19 в Алматы 24
15:22 Обнальщики в Алматы выписали счета-фактуры на 147 млрд тенге 1
14:17 Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат басқармасының басшысы тағайындалды
14:08 Биыл Алматыдағы 62 ескі үйдің тұрғындары жаңа үйге көшіріледі
13:36 Назначен руководитель Управления социального благосостояния Алматы
12:45 Жалға алған көлікті өзгеге сатып, пайда табумен айналысқан келіншек ұсталды
12:39 Алматы толығымен цифрлық телевидениеге көшеді
12:27 Алматы переходит на цифровое ТВ 6
10:32 Алматыда 1 ақпаннан бастап электр тарифі арзандайды
10:02 COVID-19: Алматы қаласы "қызыл" аймаққа еніп кетті
09:47 Алматы вошел в "красную" зону по коронавирусу 16
09:10 В Алматы снизят тариф на электроснабжение 8
24 января 2021
20:49 Автомобиль сгорел на дороге в Алматыicon 3
16:15 Опубликован список заведений - нарушителей карантина в Алматы 6
14:54 Хозпостройка обрушилась в Алматы из-за хлопка газа
10:39 Сколько снега выпало за ночь в горах Алматы
23 января 2021
21:07 Развлекательные заведения Алматы продолжают игнорировать карантин 2
17:24 По делу о модульной больнице подозреваемых нет – прокуратура Алматы 29
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