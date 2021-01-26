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© СИ "Zakon.kz"
Новости Алматы
26 января 2021
18:51
Врачи Алматы и столицы обратились к казахстанцам за помощью
2
17:48
Киностудия высказалась о хищении 30 млн тенге
17:09
Хозяин кафе незаконно захватил землю в Алматы
2
13:06
Токаев заинтересовался работой таможни на границе с Китаем
21
12:59
Чем запомнился молодежный чемпионат страны по боксу
2
10:22
При съемках казахстанского исторического сериала украли 30 млн тенге
35
25 января 2021
19:21
40% заражений COVID-19 происходит в общественных местах
1
18:02
Ақын, жазушы Нұржан Қуантайұлы - 50 жаста
17:36
Алматинки едва не лишились губы и носа
6
17:09
Разбитая губа и сотрясение. Алматинка обвинила коллегу в жестоком избиении
3
16:47
COVID-19: Алматыда кімге, қашан екпе салынады
20
16:45
Алматыда кептеліс күшейеді: тағы бірнеше автобус жолағы жоспарланды
16:26
Как, когда и кому будут делать прививку от COVID-19 в Алматы
24
15:22
Обнальщики в Алматы выписали счета-фактуры на 147 млрд тенге
1
14:17
Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат басқармасының басшысы тағайындалды
14:08
Биыл Алматыдағы 62 ескі үйдің тұрғындары жаңа үйге көшіріледі
13:36
Назначен руководитель Управления социального благосостояния Алматы
12:45
Жалға алған көлікті өзгеге сатып, пайда табумен айналысқан келіншек ұсталды
12:39
Алматы толығымен цифрлық телевидениеге көшеді
12:27
Алматы переходит на цифровое ТВ
6
10:32
Алматыда 1 ақпаннан бастап электр тарифі арзандайды
10:02
COVID-19: Алматы қаласы "қызыл" аймаққа еніп кетті
09:47
Алматы вошел в "красную" зону по коронавирусу
16
09:10
В Алматы снизят тариф на электроснабжение
8
24 января 2021
20:49
Автомобиль сгорел на дороге в Алматы
3
16:15
Опубликован список заведений - нарушителей карантина в Алматы
6
14:54
Хозпостройка обрушилась в Алматы из-за хлопка газа
10:39
Сколько снега выпало за ночь в горах Алматы
23 января 2021
21:07
Развлекательные заведения Алматы продолжают игнорировать карантин
2
17:24
По делу о модульной больнице подозреваемых нет – прокуратура Алматы
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