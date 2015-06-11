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Представительницы казахстанской женской борьбы без формы

Фото: zakon.kz 11 июня 2015, 13:13

В итальянском Сассари прошел международный турнир среди взрослых «Сассари Кап», где сборная Казахстана завоевала девять медалей, три из которых высшего достоинства.

Представляем представительниц нашей борьбы в нежных, женственных образах. Жулдыз ЭШИМОВА, 27 лет, участница лондонской Олимпиады, неоднократный призер чемпионата мира и Голден Гран-при, победительница Кубка Мира-2011. Гулмарал ЕРКЕБАЕВА, 20 лет, неоднократный призер Гран-при, бронзовый призер чемпионата Азии. Татьяна Аманжол, 30 лет, участница пекинской Олимпиады (5-е место), неоднократная победительница Голден Гран-при, трехкратная чемпионка Азии. Зульфия ЯХЪЯРОВА, 25 лет, чемпионка Азии среди кадетов, чемпионка Азии среди юниоров (2009), серебряный призер юниорского чемпионата мира. Альфия ШЫНДАУЛЕТОВА, 25 лет, неоднократный призер Гран-при и международных турниров. Айжан ИСМАГУЛОВА, 26 лет, бронзовый призер чемпионата Азии, серебряный призер Гран-при «Александр Медведь-2014». Екатерина ЛАРИОНОВА, 21 год, чемпионка мира среди кадетов и неоднократный призер юношеского чемпионата мира и первенства Азии. Элеонора АБУТАЛИПОВА, 23 года, чемпионка мира среди юниоров, неоднократный призер Гран-при. Гузель МАНЮРОВА, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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