Представительницы казахстанской женской борьбы без формы

В итальянском Сассари прошел международный турнир среди взрослых «Сассари Кап», где сборная Казахстана завоевала девять медалей, три из которых высшего достоинства.
Представляем представительниц нашей борьбы в нежных, женственных образах.
Жулдыз ЭШИМОВА, 27 лет, участница лондонской Олимпиады, неоднократный призер чемпионата мира и Голден Гран-при, победительница Кубка Мира-2011.
Гулмарал ЕРКЕБАЕВА, 20 лет, неоднократный призер Гран-при, бронзовый призер чемпионата Азии.
Татьяна Аманжол, 30 лет, участница пекинской Олимпиады (5-е место), неоднократная победительница Голден Гран-при, трехкратная чемпионка Азии.
Зульфия ЯХЪЯРОВА, 25 лет, чемпионка Азии среди кадетов, чемпионка Азии среди юниоров (2009), серебряный призер юниорского чемпионата мира.
Альфия ШЫНДАУЛЕТОВА, 25 лет, неоднократный призер Гран-при и международных турниров.
Айжан ИСМАГУЛОВА, 26 лет, бронзовый призер чемпионата Азии, серебряный призер Гран-при «Александр Медведь-2014».
Екатерина ЛАРИОНОВА, 21 год, чемпионка мира среди кадетов и неоднократный призер юношеского чемпионата мира и первенства Азии.
Элеонора АБУТАЛИПОВА, 23 года, чемпионка мира среди юниоров, неоднократный призер Гран-при.
Гузель МАНЮРОВА, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.
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