Генерал-майор Махмут Телегусов: Патриотом страны и хорошим солдатом за месяц не становятся

Молодежь, привыкшая к роскоши и достатку, не пойдет тянуть солдатскую ношу, а их родители считают, что им лучше пройти армию заочно.

- В современных условиях военно-политической и экономической напряженности в мире, Вооруженные Силы Казахстана должны быть готовы не только к самостоятельному отражению угроз, исходящих от международных террористов, но и угроз межгосударственных военных конфликтов. Такое требование было определено в военной доктрине Казахстана, которая была разработана с участием военного руководства нашей страны и утверждена Президентом. Также в ней определено, что конфликты средней интенсивности и военные конфликты с участием коалиции государств маловероятны. По этой причине мои коллеги увлеклись обучением войск проведению специальных операций по уничтожению бандформирований, вооруженных стрелковым оружием и не имеющих авиации, современных реактивных систем и мощных групповых войск. И только с началом этого года по решению министра обороны Тасмагамбетова и по инициативе начальника Генерального штаба генерал-полковника Жасузакова впервые проведены стратегические командно-штабные учения по крупномасштабным операциям с целью отражения современных внешних угроз. К тому же события на Ближнем Востоке, Украине, продвижение НАТО к границам наших стратегических партнеров по военно-экономической безопасности - России и Беларуси, наличие спорных территорий в странах постсоветских государств и обострение военно-политической обстановки на тихоокеанском регионе усиливают вероятность возникновения военных конфликтов с участием коалиции государств. Международные военные эксперты не исключают наличие в мире начального этапа гибридных войн с участием Пятых колон и продолжения агитационной работы и революционного метода «арабской весны». К сожалению, не согласиться с такими выводами и утверждениями с каждым днем становится все труднее и труднее. Поэтому руководство Вооруженных Сил Казахстана должно наверстать упущенное за время работы их предшественников, которые допустили коррупционные скандалы и перекосы в кадровой политике в Центральном аппарате Министерства обороны. Только лишь честное служение Родине, сплоченность и единство всех казахстанцев, и сильный Казахстан смогут дать отпор и защитить территориальную целостность нашего государства от внешних и возможных новых угроз нашему суверенитету.- Об этом, прежде всего, говорил Президент Нурсултан Назарбаев и продолжает неустанно требовать от руководства Вооруженных Сил Казахстана исполнения своих поручений. Создание профессиональной армии и обеспечение ее современным вооружением и боевой техникой является приоритетом обороны страны и дальнейшего развития ВС РК. Так определил наш Верховный Главнокомандующий на закрытом заседании Совета безопасности еще в 2000 году, в котором я тоже принимал участие как командир дивизии. Поручив руководству Министерства обороны разработать программу развития Вооруженных Сил Казахстана до 2010 года, глава государства сказал тогда: «Как бы не было трудно стране, на содержание армии и ее развитие мы найдем деньги. Вы, военные, научитесь их считать и использовать в интересах обороны страны». Такие слова и такое напутствие надолго запоминаются всем тем, кому небезразлична судьба страны и ее Вооруженных Сил.- Было такое. Помню, при работе в комиссии Счетного комитета по проверке законности расхода военного бюджета 2007 года, мы с ревизорами Счетного комитета выявили ущерб, нанесенный дальнейшему развитию ВС РК на 50 млрд. тенге. На такие баснословные деньги модернизированы артсистемы, передвижные средства связи, бронетранспортеры и средства ПВО. Они на вооружении с 1960 года. В нынешних условиях обеспечение Вооруженных Сил новейшими системами стратегического вооружения остается приоритетом обороны и основой их дальнейшего развития и военной мощи государства в целом. Стратегическое вооружение также служит главным сдерживающим фактором против развязывания в отношении нашей страны современных военных конфликтов низкой, средней и высокой интенсивности. В настоящее время руководством Министерства обороны уже приобретено несколько дивизионов ЗРК-С-300М и грузовые самолеты дальнего действия, закуплены десятки истребительной и штурмовой авиации поколения 4++ и 5-го поколения. События в Югославии, Афганистане и Ираке, а позже в грузино-российском конфликте, Ливии и Сирии подтвердили, что именно авиация и системы ПВО играют важную роль в современных военных конфликтах любой интенсивности.- Без всяких преувеличений могу сказать, что в армию в основном идут служить наиболее мужественные, с высоким чувством патриотизма солдаты и офицеры – верные сыны Отечества. Весь балласт отсеивается и отмазывается до пересечения порога департаментов по делам обороны. Кто не хочет служить, силком никто заставлять не собирается. В основном это молодежь, привыкшая к роскошной и разгульной жизни, для которых не существуют ценностей, заложенных старшим поколением. Престиж воинской службы в первую очередь зависит от кадровой политики Министерства обороны, честного служения Родине высшими армейскими чинами и сильной социальной защищенности военнослужащих. В 2009 году РОО «Совет генералов» на основе социологического опроса военнослужащих МО, пограничных и внутренних войск, результатов сравнительного анализа социальной защищенности военнослужащих стран ближнего и дальнего зарубежья, выпустил сборник «Защита прав и законных интересов военнослужащих РК», где правительству и руководству заинтересованных госорганов было предложено принять государственную программу по обеспечению жильем военнослужащих. Но представители МО РК посчитали выгодным для страны выплату компенсации военнослужащим за наем жилья в размере от 18000 и до 70000 тенге в месяц на каждого члена семьи военнослужащего. В год государство за наем жилья военнослужащими ВС, других войск и воинских формирований перечисляет арендодателям до 30 млрд. тенге. Совет генералов считает, что наиболее результативным и малозатратным будет строительство на эти средства порядка ста многоквартирных домов. В распоряжении 25 воинских гарнизонов, где размещены воинские части МО, Национальной гвардии и пограничных войск, имеются свободные земельные участки. За год каждое ведомство имеет возможность построить в каждом гарнизоне 4-5 стоквартирных домов и обеспечить жильем до 10 тысяч военнослужащих. Это улучшит материальное положение 40 тысяч членов их семей. По долгу своей общественной работы, я часто встречаюсь с военнослужащими и сотрудниками силовых структур по разъяснению антикоррупционной стратегии государства. На вопрос, кто имеет кредиты, поднимают руки до 90 процентов присутствующих. И это при их заработной плате от 60 до 80 тысяч тенге в месяц. То есть наши защитники Отечества, имея безработных членов семьи, детей, престарелых родителей, берут кредиты на оплату учебы, на лечение стариков и так далее и попадают в кабальные условия. На наш взгляд, это главная причина участившихся сегодня случаев суицида среди военных и отсутствие желания добросовестно и честно служить своей Родине. Если мы хотим поднять престиж воинской службы и повысить авторитет военнослужащих, необходимо законодательно установить им кредитование в размере не более 5-7 процентов годовых. Супруга военнослужащего, скитаясь с ним по гарнизонам, не может устроиться на работу и иметь постоянное место прописки. В итоге она не имеет пенсионных отчислений на обеспечение своей старости, лишается права участвовать в программе «Доступное жилье-2020». В случае гибели военнослужащего при исполнении служебных обязанностей, его семье выделяются 60 денежных окладов, а выделение жилья в таких случаях законом не предусмотрено. Не могут претендовать супруги и на пенсионные выплаты в размере 50 процентов от общего объема, если умирает по болезни муж - пенсионер из числа военнослужащих, как было раньше. Поэтому Совет генералов постоянно говорил на всех уровнях, что все военнослужащие должны обеспечиваться пенсионными выплатами за счет государства. И вот спустя 10 лет такие поправки введены в пенсионное законодательство. Думаю, парламентариями будут приниматься социально защищающие законы, если женщины из числа депутатов будут регулярно встречаться в дальних гарнизонах с членами семей военнослужащих. Такая практика позволит им вникнуть во все тяготы и лишения воинской службы, которые переносят семьи военнослужащих.- На этот вопрос я наполовину уже ответил. Молодежь, привыкшая к роскоши и достатку, не пойдет тянуть солдатскую ношу, а их родители считают, что им лучше пройти армию заочно или заплатить 300 тысяч тенге за месячные курсы молодых солдат для получения военного билета в военно-технических школах. Считаю, такие учреждения не содействует накоплению профпригодного мобилизационного резерва на случай войны. Что может солдат, который всего лишь полсрока учится ходить строевым шагом и выстреливший из автомата 3 патрона для допуска к принятию военной присяги?! Патриотом страны и профессионалом-специалистом за месяц не становятся. Кроме того, у нас не работает на системной основе военно-патриотическое воспитание. Курсанты военных кафедр не смогли мне ответить, кто такие Талгат Бегельдинов и Сагадат Нурмагамбетов! Этим все и сказано. В условиях развивающегося первого этапа гибридной войны, информационного воздействия на умы нашей молодежи, усиливающейся пропаганды религиозного экстремизма и сепаратизма, необходимы патриотические центры. Нужны телевизионные каналы, сайты и документальные фильмы, пропагандирующие героизм казахстанцев в Великой Отечественной войне, отражающие ее страшную действительность. Это будет содействовать укреплению общенациональных ценностей и участию всех казахстанцев в патриотическом акте «Мәңгілік ел». Совет генералов в год 75-летия массового подвига воинов-казахстанцев при битве за Москву, на военно-исторической конференции с участием преподавателей военных кафедр вузов и начальной военной подготовки школ Алматы создал патриотическое движение «Мәңгілік Ел». Однако очевидно и другое - без поддержки акиматов городов и областей трудно будет достичь намеченных целей.- В частях, где все - от командира отделения до командира бригады - являются примером честного служения Родине, справедливой требовательности с уважением человеческого достоинства, дедовщины быть не может. В пресловутой отарской дивизии в 90-е годы я командовал 55 гвардейским полком и у нас каждый офицер, и каждый солдат чувствовал себя достойным защитником Отечества и личностью. При всей нашей жесткой требовательности, они гордились своей частью, своим воинским коллективом, сплоченностью и взаимоуважением. Не сочтите за нескромность, но солдаты, сержанты, офицеры и женщины военнослужащие полка, уволенные в запас, каждый год собираются в Алматы и приглашают меня, до сих пор называя командиром. Три года полк был лучшим полком в составе дивизии. В воспитательной работе нет мелочей. Офицер, не умеющий воспитывать подчиненных в рамках уставных правил, стрелять, показать образцово строевые приемы на плацу и служить примером на спортивных снарядах и сочетать отцовскую заботу с требовательностью, честностью и справедливостью, не может быть командиром, командующим, генералом. Если в воинской части есть дедовщина, значит, не перевелись еще подобные горе-командиры. Командирская должность очень трудная, но почетная и на этих должностях должны быть преданные военному делу, мужественные и достойные офицеры. Торгын Нурсеитова

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