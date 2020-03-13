Порошенко сбежал из Украины

13 марта его ждали на допрос.

Петр Порошенко уехал из Украины. Сделал он это накануне своего возможного ареста, передает zakon.kz.

13 марта его ждали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Как сообщили в "МК", там ему собирались вручить подозрение и потребовать его ареста.

Адвокаты Порошенко сообщили, что их подзащитный завтра в ГБР явиться не может. Поскольку его нет в Украине — он находится за границей.

В Украине депутатам сейчас запрещены все загранкомандировки, уехать он мог только по личным делам. Известно, что у Порошенко есть вилла в испанской Марбелье. Но Испания сейчас относится к странам, в которых велик риск подхватить коронавирус. Видимо, на это и рассчитывает Порошенко. Даже если он вернется в Украину, его отправят не на допрос, а в обсервацию или самоизоляцию.

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