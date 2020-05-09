Родственники погибшего в Чехии красноармейца из Казахстана нашлись благодаря публикации на zakon.kz

Много лет семья Шульц из Праги ухаживала за могилой неизвестного солдата, и лишь недавно выяснила, что в ней похоронен разведчик из Южного Казахстана Жиман Абдуев.

Семья из Шымкента узнала о родственнике-герое Великой Отечественной войны, погибшем в далекой Чехии, благодаря публикации, размещенной на zakon.kz.

Как сообщалось ранее, семья Шульц из Праги много лет назад обнаружила в деревеньке Нетворжице, в 45 километрах от столицы Чехии, могилу неизвестного солдата. Много лет супруги Владимир и Ирина ухаживали за могилой, не имея представления о том, кто в ней похоронен. И только в этом году Ирина выяснила, что могила принадлежит разведчику Жиману Абдуеву, который был уроженцем Южно-Казахстанской области.

Ирина Шульц обратилась в представительство Минобороны России в Чехии для подтверждения информации и в надежде найти родственников солдата в Казахстане. История поиска информации о погибшем казахстанце подробно была изложена на zakon.kz 6 мая 2020 года. И вот сегодня, 9 мая, Ирина Шульц на своей странице в facebook сообщила, что благодаря этой публикации семья узнала о родственнике-герое.

Как написала Ирина Шульц, жизнь намного интереснее выдуманных киношных сюжетов. Вот и история с неизвестным солдатом, похороненным в Чехии, одна из таких.

Вчера ночью со мной связалась Надежда из Шымкента, а сегодня утром мы уже разговаривали с 95-летней бабушкой, женой брата Жумана – того самого, который был указан в ближайших родственниках. Она помнит, как в 43 году провожали Жумана на фронт. Жила по соседству. А в 45 вышла замуж за брата. Всего братьев было шестеро. После раскулачивания их отдали по детдомам, потом старший их собрал. Возможно, поэтому свою фамилию Жуман получил в детдоме. Семейная фамилия героя – Мамбетов. Трое братьев воевали, вернулся один. Уходя на фронт, как вспоминает апа, Жуман сказал: Я обязательно вернусь. И он вернулся... через 75 лет в нашей памяти, – рассказала Ирина Шульц.

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