В Алматы провели уникальную операцию

Технология - самая современная в мире.

Невралгия тройничного нерва – недуг, которым страдает немало людей, особенно пожилого возраста, в течение всей жизни. В Городской клинической больнице №7 Алматы впервые провели уникальную операцию, которая позволяет пациенту быстро излечиться от этого заболевания и вернуться к обычной жизни, передает zakon.kz.

Люди часто путают невралгию с другими заболеваниями – зубными болями, отитом, даже некоторые специалисты не сразу могут поставить верный диагноз и сразу выявить невралгию тройничного нерва.

Есть несколько методик лечения этой патологии. В Городской клинической больнице №7 Алматы для устранения невралгии тройничного нерва делают самую современную и инновационную операцию: радиочастную денервацию тройничного нерва на аппарате последнего поколения.

Методика появилась уже давно за рубежом. Особенность нашей больницы в том, что у нас имеется аппарат последнего поколения - радиочастотный генератор Cosman G4, это самый современный и новый аппарат из всех существующих в мире. Он позволяет проводить денервацию нескольких областей, очень расширенный спектр возможностей, - сказал заведующий отделением нейрохирургии №3 в ГКБ 7 Алматы Валерий Тян.

В ГКБ №7 уже провели первую операцию с помощью данного аппарата. Пациентка 1964 года рождения поступила в плановом порядке с выраженными тригеменальными болями в области левой половины лица, и была успешно прооперирована.

Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение занимает короткое время. Если человек оформляется на госпитализацию, сам курс лечения занимает от 3 до 5 дней, и после человек может быть выписан на амбулаторное лечение с улучшением. Данный метод малоинвазивный, то есть, не требует скальпеля. Это небольшая операция, делается под местным наркозом и послеоперационное ведение очень легкое для пациента. Эту операцию можно проводить несколько раз в случае возвращения болей. В нашей больнице операцию делаем бесплатно, - сказал Валерий Тян.

Контингент – пожилые люди старше 65 лет, чаще всего женщины. После операции боль исчезает.

В ГКБ №7 планируют при наличии показаний лечить с помощью радиочастотного генератора Cosman G4 более широкий спектр хронических болей, в том числе в позвоночнике, шее, между ребер.

Альберт Ахметов

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