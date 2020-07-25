Набор абитуриентов в вузы Минобороны РК пройдет дистанционно

Это вызвано сложившейся эпидемиологической ситуацией.

О новом порядке поступления в вузы Министерства обороны в условиях карантина рассказали в пресс-службе МО РК, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, в Минобороны РК в связи со сложной эпидемиологической ситуацией принято решение провести набор абитуриентов в военные учебные заведения дистанционно.

Для поступления в военные институты с 27 июля по 11 августа 2020 года и Кадетский корпус в период с 1 по 20 августа 2020 года приемные комиссии отберут кандидатов на основании сводной рейтинговой таблицы, составленной по результатам сдачи абитуриентами ЕНТ, психологического тестирования и заключений медицинских комиссий местных органов военного управления, а также оценки по физической подготовке, указанной в документе об образовании. В период с 3 по 7 августа 2020 года прием в республиканские школы "Жас улан" также пройдет без участия поступающих, на основании оценок по математике, языку обучения и физической культуре, указанных в свидетельстве об окончании основного среднего образования и медицинской справки о состоянии здоровья, представленных родителями поступающих, – сообщили в пресс-службе МО РК.

В ведомстве дополнили, что в местных органах военного управления призывными комиссиями организовано медицинское освидетельствование абитуриентов, профессионально-психологическое тестирование, сбор и представление документов в учебные заведения.

С информацией об окончании набора, решениях приемных комиссий и сроках прибытия отобранных кандидатов можно ознакомится на сайтах:

- Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи – viires.kz

- Военный институт Сил воздушной обороны – visvo.mil.kz

- Военный институт Сухопутных войск – по номерам телефонов: 8 (727) 290-16-09, 8 (727) 290-16-41

- Кадетский корпус Министерства обороны – по номерам телефонов:

8 (71636) 4-15-20, 8-776-171-09-79, 8-700-983-25-99, 8-747-354-14-13.

- РШ Жас-улан г.Нур-Султан – zhasulan.mil.kz

- РШ Жас-улан г.Алматы – 8 (7273) 09-73-53, 8-775-667-41-33

- РШ Жас-улан г.Шымкент – miled.kz

- РШ Жас-улан г.Караганда – zhasulan-krg.kz

Абитуриенту, успешно прошедшему отбор, перед прибытием в учебное заведение необходимо сдать тест на COVID-19, с предоставлением соответствующей справки. В соответствии с карантинными мерами в течение двух недель они будут находиться на изоляции. Абитуриенты с положительным результатом на COVID-19 смогут прибыть в учебное заведение после полного выздоровления при наличии результатов повторного медицинского теста, – отметили в пресс-службе МО РК.

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