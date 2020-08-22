Анализы воды озера Кобейтуз выявили токсичные вещества

Анализ качества воды проведен по 42 физико-химическим показателям.

В РГП '' Казгидромет '' отчитались о результатах испытаний воды дна озера и почвы на побережье озера Кобейтуз, сообщает zakon.kz.

Анализ качества воды проведен по 42 физико-химическим показателям.

В нижней части выявлены размеры кадмии, марганца, меди, никеля, свинца, хрома. На береговой почве выявлен размер кадмия, меди, молнии, свинца, хрома. Высокая концентрация металлов и металлов в испытаниях грунтовых вод, ядовитых элементов и металлов - прочность (20,7 мг / dm3), свинец (73,8 мг / dm3), кадмий (0,19 мг / dm3), цинк (15,7 мг / dm3 ), цинк (15,7 мг / dm3), хром (2,3 мг / dm3), меди (1,4 мг / dm3), никель (0,4 мг / dm3), молибден (6,2 мг / dm3).

Недра Ерейментауского района богаты золотом, сыпью, каменным углями, боксом, гранитом, водолеями и другими средствами.

Результаты фактической концентрации воды, дна грунта, физико-химических показателей почвы направлены в Комитет по экологическому регулированию и контролю РК.

Учитывая высокую концентрацию высокотоксичных химических веществ в озере Кабатейтуз, считаем необходимым проводить специальные исследования путем привлечения уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения для определения безопасности населения, - говорится в сообщении Минэкологии на Facebook.

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