За "красивыми" отчетами не видно реальной картины - сенатор об аграрной отрасли

По словам Куришбаева, достоверно неизвестны объемы собранного урожая, фактические сроки посевных, уборочных работ и количество скота.

Депутат Сената Ахылбек Куришбаев усомнился в достоверности статистических данных в аграрной отрасли, передает корреспондент zakon.kz. Свой запрос он направил премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.

Одна из системных проблем, оказывающих негативное влияние на развитие нашей аграрной отрасли, является отсутствие достоверных статистических данных о реальном положении дел в этой сфере. В процессе сбора оперативной информации о состоянии сельского хозяйства, помимо органов статистики, участвуют местные исполнительные органы и их структурные подразделения. Однако, их достоверность вызывает большие сомнения. За красивыми отчетами несложно увидеть не соответствующую им реальную картину на селе. Мы не знаем достоверно объемы собранного урожая, реальное качество семян, площади распространения вредителей и болезней, фактические сроки посевных и уборочных работ, а по темпам внедрения современных агротехнологий мы иногда опережаем самые развитые страны, - отметил Куришбаев.

По словам сенатора, не лучше обстоят дела и в отрасли животноводства, в частности, в системе учета скота, где основная часть работы по регистрации сведений о животных все еще ведется на бумажных носителях с последующим внесением их в базу данных в ручном режиме. Из-за влияния человеческого фактора происходят многочисленные неточности и ошибки.

Причиной всему этому является несколько факторов. Во-первых, низкая ответственность респондентов за достоверность предоставленных данных. Во-вторых, базирование критериев оценки деятельности акимов всех уровней на данных статистики, что открывает путь к созданию мнимого благополучия в отрасли путем приписок. В-третьих, крайне слабое использование современных цифровых технологий для повышения достоверности и объективности статданных, - подчеркнул депутат.

Ахылбек Куришбаев считает, что искаженные данные создают эффект "кривого зеркала" и приводят к неправильному планированию и распределению государственных средств по направлениям господдержки, что видно в объемах неосвоенных бюджетных средств и их нецелевого использования. Для выправления сложившейся ситуации депутат Сената призвал максимально использовать возможности цифровизации для получения объективных данных о состоянии земледелия.

Во всех развитых странах внедрению технологии дистанционного зондирования земель предшествовала разработка методики расшифровки аэрокосмических снимков применительно для каждого региона, формирование единой платформы пространственных данных. Без этого невозможно получить полноценную информацию. У нас же в цифровизации АПК такой системности нет, и мы опять работу начинаем не с того конца. И это сказывается на эффективности многомиллиардных государственных инвестиций, которые сейчас вкладываются в космический мониторинг земли. Считаю, что этим вопросом вплотную должны заняться в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, - сказал он.

В животноводстве, по его словам, необходимо перевести на цифровой формат и автоматизировать всю систему учета животных и ведения ветеринарной документации, практически полностью исключив влияние человеческого фактора.

Заключая, он отметил, что использование цифровых технологий в АПК не только повысит достоверность данных о состоянии сельского хозяйства, но и освободит многотысячную армию работников акиматов от несвойственной им работы по сбору различного рода сводок и информаций, а ветеринарных специалистов страны - от бумажной волокиты и сосредоточит их деятельность конкретно на выполнение их главных функций.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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