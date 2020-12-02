Треть электроэнергии Жамбылской области будут давать "зеленые" электростанции

По итогам 10 месяцев текущего года рост экономики региона составил 102,1 процента.

Благодаря инвестиционным проектам будет повышена энергетическая независимость региона, традиционно считавшегося энергодефицитным, сообщает zakon.kz.

С начала года здесь реализовано семь инвестиционных проектов на 25,7 миллиарда тенге, Из них два проекта - строительство ветровых электростанций ТОО "Wind Power city" и ТОО "Wind Electricity", общей мощностью 9 МВт.

Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Всего в этом году в регионе реализуется четыре проекта по производству альтернативной электроэнергии мощностью 133,8 МВт, стоимостью - 54,5 миллиарда тенге. При завершении проектов общая мощность возобновляемых источников электроэнергии составит 403,65 МВт. В результате, их доля будет доведена до 30 процентов от общего объема вырабатываемой электроэнергии, - уточнил глава региона.

Наращивание выработки электроэнергии - важная составляющая экономики региона, который стремится активно развивать промышленное производство и товарное предпринимательство. Так, только в рамках программы "Экономика простых вещей" одобрено 147 проектов на сумму 73 миллиарда тенге и уже прокредитовано 136 проектов на 49,1 миллиарда тенге.

В текущем году запланировано привлечение инвестиций на сумму 368 миллиардов тенге, за отчетный период привлечено 255 миллиардов тенге, - рассказал аким области.

По итогам 10 месяцев текущего года рост экономики региона составил 102,1 процента.

Спикер отметил, что Жамбылская область показывает динамичный рост основных социально-экономических показателей: увеличились объемы промышленного производства на 1,6 процента - 408,2 млрд. тенге, сельского хозяйства – на 4,4 процента (332,6 млрд. тенге), строительства – на 39,5 процента (129,7 млрд. тенге), ввода жилья – на 7 процентов (460,3 тыс. кв. м).

По данным за 2019 год "зеленые" электростанции впервые опередили атомные по объему выработанной в мире электроэнергии. Такие выводы сделали аналитики BP. Утверждать, что мир перейдет к безуглеродной энергетике пока рано: уголь по-прежнему остается топ-источником электроэнергии.

В 2019 году энергия из солнца, ветра и других чистых источников, исключая воду, выросла на 13% и составила 2,8 петаватт·ч. А вот атомная энергия выросла только на 3,5%, до 2,796 петаватт·ч. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) сравнялась с атомной электроэнергией. В общем производстве это около 10,4%.

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