Сапарбаев рассказал о готовности региона ко второй волне коронавируса

Порядка 4 тыс. медработникам, задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки на сумму 3,4 млрд тенге.

В ходе брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о подготовке к возможной новой волне COVID-19, сообщает zakon.kz.

По его словам, на борьбу с пандемией направлено 11,1 млрд тенге. В частности, на оснащение медицинских организаций выделено 4,7 млрд. тенге: приобретено 55 автомобилей скорой помощи, 4 аппарата компьютерной томографии, 97 аппаратов ИВЛ, 4 цифровых рентген-аппарата, 2 ЭКМО-аппарата (экстракорпоральной мембранной оксигенации), 100 многофункциональных и реанимационных коек. В 4-х больницах установлены кислородные станции.

В рамках поручения главы государства для оказания медицинской помощи отдаленным селам из республики выделены 8 "мобильных поликлиник".

Порядка 4 тыс. медработникам, задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки на сумму 3,4 млрд тенге.

Здания перинатального центра в Таразе и туберкулезного диспансера в районе Т.Рыскулова отремонтированы и переоборудованы в инфекционные стационары на 350 койко-мест.

В целом по области планируется развернуть коечный фонд на 4 530 мест, в том числе 453 реанимационных. В борьбе с пандемией будет задействовано свыше 7 тыс. медицинских работников (1413 врачей, 2826 медицинских сестер, 2826 работников младшего звена).

Кроме того, сформирован резерв из 280 врачей из числа молодых специалистов, учащихся медвузов, а также в рамках меморандума с Казахским национальным медицинским университетом им.С. Д. Асфендиярова.

Единым дистрибьютором медицинские организации обеспечены лекарственными средствами и медицинскими изделиями на сумму 11,8 млрд. тенге. В стабилизационном фонде сформирован двухмесячный запас лекарств для лечения коронавируса и медицинских изделий на сумму более 730 млн тенге.

В регионе открыт первый в стране реабилитационный центр на 120 коек для пациентов, перенесших COVID-19. Центр оснащен современной медицинской техникой и реабилитационным оборудованием на 2,1 млрд. тенге. Всего более 300 пациентов прошли курс реабилитации, среди которых 50 медработников.

В предэпидемический период против гриппа привито около 350 тыс. человек или 30% населения области.

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