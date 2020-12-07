Готовность избирательных участков к выборам обсудили в областном акимате

Карантинные ограничения не должны помешать гражданам реализовать гарантированное Конституцией страны избирательное право.

В областном акимате состоялось заседание регионального штаба по вопросам выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

Открывая заседание, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам.

Политические партии получают одинаковые возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны, - сказал он.

По словам руководителя областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелова, определен 51 партийный список в маслихаты всех уровней, куда вошли 523 кандидата. Из общего числа кандидатов 43,8 процента составляют женщины и молодые люди до 29 лет. С. Айдапкелов остановился на сроках отдельных избирательных процедур: выдвижения и регистрации кандидатов, предвыборной агитации.

Выдвижение кандидатов в маслихаты завершится в 18:00 часов 10 декабря. В тот же день после 18:00 начинается агитационный период, который заканчивается 9 января 2021 года в 12 часов ночи. Считаю, что в районах нужно установить билборды, баннеры, разъясняющие избирательные права граждан, основные этапы избирательной кампании, призывающие принять участие в голосовании, - отметил он.

Глава региона дал соответствующее поручение акимам районов. Он отметил, что нужно опубликовать эту информацию также в печатных СМИ, в сети Интернет.

Бердибек Сапарбаев упрекнул акимов районов в том, что подготовка к выборам проходит не на должном уровне.

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Списки избирателей не сформированы полностью. Необходимо провести адресную работу на местах, - потребовал аким области.

Еще один важный вопрос – материально-техническая база избирательных участков. В Таразе и ряде районов не все участки обеспечены Интернетом, камерами видеонаблюдения, пандусами.

Если в областном центре избирательные участки не готовы стопроцентно, то, как быть районам? По всем трем пунктам отстает Кордайский район. Не радует ситуация и в Шуском, Рыскулова районах. В кратчайшие сроки нужно все эти упущения исключить, также уделить особое внимание обеспечению избирательных прав жамбылцев с ограниченными возможностями, - поручил глава региона.

Исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нейля Муликова сообщила, что сейчас идет проверка избирательных участков на предмет соблюдения санитарных норм.

Карантинные ограничения не должны помешать гражданам реализовать гарантированное Конституцией страны избирательное право. Тем не менее, и избиратели, и члены комиссии, и наблюдатели должны неукоснительно соблюдать санитарные нормы. Для этого в участках надо создать необходимые условия, - сказал аким области.

Члены штаба обсудили также вопрос открытия медицинских пунктов в каждом избирательном участке, как будут голосовать пациенты, которые находятся на лечении.

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