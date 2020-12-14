В Кордайском районе очередники получили ключи от квартир

Все дома подключены к инженерным сетям.

В преддверии Дня Независимости в селе Каракемер Кордайского района очередникам вручили ключи от новых домов. С новосельем сельчан поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

В этот день ключи от квартир коттеджного типа с приусадебными участками получили двадцать семей. Среди них многодетные матери, врачи, учителя, работники бюджетной сферы и другие.

Бердибек Сапарбаев побывал в некоторых квартирах, поздравил новоселов и вручил им подарки.

Наша главная задача - улучшение благосостояния народа, в том числе и жителей Кордайского района. В истории района подобного не было, задействованы около 400 проектов, открыты 4,5 тысячи новых рабочих мест, государством выделено 35 миллиардов тенге. И если, к примеру, к началу года обеспеченность жителей газом составляла 47 процентов, то до конца года доведем до 95 процентов. И работу в этом направлении мы будем продолжать дальше, - отметил Бердибек Сапарбаев.

"Мы с супругом Адилем, работающим преподавателем по начальной военной подготовке и шестью детьми жили то на аренде, то у родителей. Квартире конечно рады. Просторная площадь, современная ванна, участок, где весной обязательно будем работать. Сегодня поздравить приехала моя 86-летняя мама, братья, родственники. Спасибо государству за столь щедрый подарок ко Дню Независимости", - не скрывает радости многодетная мать Самал Алиева.

Все дома подключены к инженерным сетям. В новых квартирах будут проживать многодетные и малоимущие семьи. Шесть квартир как служебное жилье получили молодые врачи, учителя, участковый инспектор села.

По словам руководителя районного отдела строительства Елдоса Мендекеева, в районном центре строятся еще четыре многоэтажных дома. Они будут сданы в эксплуатацию до конца года.

Жамбылская область располагается на юге Казахстана.

Область разделена на 10 районов и 1 город областного подчинения (городская администрация).

3 города районного подчинения — Каратау, Жанатас, Шу.

В области проживает примерно 1,1 млн человек . Население представлено более, чем 100 национальностями и народностями.

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