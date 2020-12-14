Государство осознает свой долг перед ветеранами - Сапарбаев

Забота о ветеранах давно уже стало неотъемлемой частью социальной политики страны.

У акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева уже стало доброй традицией регулярно встречаться с представителями различных слоев населения.

Очередная такая встреча прошла накануне Дня Независимости. Глава региона побеседовал с ветеранами.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, ветераны, проживающие в районах, приняли участие в режиме видеоконференцсвязи.

Бердибек Сапарбаев рассказал им о достижениях области за этот год, подробнее остановился на каждой сфере, обсудил вопросы, касающиеся духовной жизни молодого поколения.

Глава региона отметил, что, несмотря на влияние карантина и пандемии, наша область в уходящем году добилась хороших показателей. Он особо подчеркнул вклад ветеранов в развитие экономики области.

Государство осознает свой долг перед вами. Забота о ветеранах давно уже стало неотъемлемой частью социальной политики страны. И эта встреча в преддверии самого главного праздника страны - Дня Независимости, проходит в знак признания заслуг пожилых людей. Благодаря вашему самоотверженному и неустанному труду сейчас мы живем в процветающем государстве. Трудно переоценить вклад ветеранов в сохранение стабильности и укрепление общественного согласия. Одним из ярких примеров является проект "Бейбітішілік пен келісім". Ваш богатый жизненный опыт, несомненно, пригодится подрастающему поколению, - отметил он.

Аким области призвал их и дальше вместе работать над укреплением гражданского общества, взаимопонимания и единства в народе.

Ветераны заверили, что будут поддерживать руководство области во всех начинаниях, всегда готовы к работе по формированию культуры толерантности.

Почти все участники встречи активно занимаются общественной деятельностью, имеют твердую позицию по тем или иным вопросам. Их имена и заслуги перед народом известны многим.

Председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев отметил, что нет таких проектов, которые проводились бы без участия ветеранов.

"Ғибратты керуен", "Асарлатып үй салу", "Үлгілі ауыл" можно и дальше продолжать этот большой список. Государство создает нам все условия, повышается пенсия. Это помогает пожилым людям всегда оставаться в строю. В следующем году планируется отметить 30-летие Независимости страны. Мы уже сейчас активно готовимся к такому важному событию, - сказал он.

Секретарь областного маслихата Баглан Карашолаков обратил внимание на то, что основной упор делается на молодежь.

Молодым людям именно мы должны рассказывать о том, какой ценой досталась нам Независимость, и как важно беречь ее, - отметил он.

Выступил и председатель Общественного совета области Амзебек Жолшыбеков, ветеран труда Любовь Накарякова. Задача ветеранов донести до молодежи духовные ценности, показывать пример патриотизма и любви к родной земле, уверены они. Потому что ветераны были и остаются основой и опорой нации.

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