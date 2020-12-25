Что хорошего произошло в Казахстане в 2020 году

Рассказываем вам позитивные новости года.

2020 год казахстанцам однозначно запомнился пандемией, трауром по умершим от коронавируса, дефицитом лекарств и введенным чрезвычайным положением. В этом году в моду вошла медицинская маска, в обиходе появились слова "локдаун", "социальная дистанция" и "карантин". Впрочем, как и во всем мире.

В 2020 было много плохих новостей. Но ведь было и много хорошего. Zakon.kz рассказывает вам позитивные новости года.

Как лев Симба поселился в Алматы

История со львом получила огласку летом. Симба гулял по поселку Акшукур близ Актау. Вызванная перепугавшимися жителями полиция поймала животное. Позже установила его владельца, который от него отказался.

Симбу не могли никуда пристроить. Если бы не нашли дом, льва пришлось бы усыпить. На помощь пришли российские циркачи, которые застряли в Актау из-за коронавируса.

Пока они ухаживали за животным, Симбе поступили предложения о переезде в другие города. Выбор пал на Алматы. Там ему пообещали построить собственный вольер.

В Актау Симбу быстро собрали и отправили в южную столицу, а уже в конце ноября лев смог отпраздновать новоселье. На радостях сотрудники зоопарка пригласили журналистов и показали, как он обустроился в вольере.

Иманбек

В этом году много хороших новостей из мира культуры. Впервые казахстанец стал лауреатом на престижную американскую премию Грэмми. Речь идет о жителе Павлодара Иманбеке Зейкенове. В 2019 году он обрел известность, благодаря своему ремиксу на песню Roses, которую исполняет американский артист SAINt JHN. Трек вошел в топ-10 Apple Music, набрал более 6,5 млн просмотров в музыкальном приложении Shazam. В YouTube ремикс набрал более 120 млн просмотров.

Кроме того, ремикс казахстанца стал лучшей танцевальной композицией 2020 года по версии журнала Billboard.

Димаш Кудайберген

Кроме того, в этом году на телеканале MTV показали клип казахстанца. Песня была на казахском языке, его исполнил Димаш Кудайберген. Ведущий Кеван Кенни отметил, что Димаш стал первым певцом из Казахстана, чей клип появился в эфире MTV.

2020 год был довольно сложным, но хороших новостей тоже было немало. Надеемся, что в следующем году их будет еще больше.

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